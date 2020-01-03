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  4. En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 15:00 | Son Güncelleme

En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,47 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF", yüzde 0,16 ile "Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF" ve yüzde 0,08 ile "Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,018335 -0,47 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012783 -0,16 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,073906 -0,08 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,013918 -0,07 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,018977 -0,07 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,067701 -0,06 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,072354 -0,05 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,045433 -0,04 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,020888 -0,04 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,033881 -0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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