En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,29 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 2,21 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,16 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,064606 -2,29 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,135656 -2,21 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,032581 -2,16 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,127868 -2,12 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,026339 -2,12 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,104229 -2,10 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,136634 -2,10 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,063830 -2,10 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,120665 -2,10 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,079104 -2,10(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

