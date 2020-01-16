En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,84 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 0,80 ile "Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF" ve "Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,068864 -0,84 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,146239 -0,80 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,129153 -0,80 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,068352 -0,79 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,111654 -0,78 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,028725 -0,74 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,023042 -0,67 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022229 -0,67 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,086894 -0,65 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,022979 -0,63(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

