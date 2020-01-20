En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,41 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,40 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,040404 -0,41 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,069735 -0,41 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056398 -0,40 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,073346 -0,39 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030440 -0,37 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,071060 -0,37 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,106060 -0,37 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,092969 -0,35 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036907 -0,34 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,053682 -0,33(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

