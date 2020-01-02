En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,16 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,90 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,80 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022927 -1,16 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032191 -0,90 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,204844 -0,80 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,083170 -0,72 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 73,443168 -0,70 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016476 -0,66 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,112169 -0,60 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021731 -0,56 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040483 -0,56 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,056737 -0,56(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

