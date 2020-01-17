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  4. En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 15:08 | Son Güncelleme

En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,97 ile "Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon”, yüzde 0,86 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,74 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,947024 -0,97 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,413690 -0,86 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,237777 -0,74 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,497252 -0,70 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,039923 -0,65 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,043641 -0,48 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 563,353595 -0,44 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,072943 -0,36 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,246183 -0,29 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 12,795615 -0,28(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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