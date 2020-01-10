En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,92 ile "Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF", "Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF" ve "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,125697 4,92 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,142323 4,92 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,108586 4,92 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,066486 4,91 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,051608 4,88 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,066974 4,85 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,140816 4,78 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,092835 4,77 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,124299 4,76 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,027325 4,71(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

