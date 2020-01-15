En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,68 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,66 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,65 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,035260 1,68 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,069445 1,66 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,021609 1,65 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015083 1,62 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,077071 1,41 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,068899 1,35 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,130188 1,35 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,147411 1,35 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,112537 1,33 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,032761 1,31(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

