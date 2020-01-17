En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,01 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 0,89 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,069560 1,01 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023039 0,89 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,033053 0,89 Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,029284 0,85 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,021532 0,67 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,052990 0,60 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,022995 0,59 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,070022 0,55 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011515 0,55 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,021062 0,53(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

