En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,58 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,46 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,36 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,053960 1,58 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078044 1,46 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015448 1,36 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,022125 1,33 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,035762 1,14 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,028555 1,03 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,023420 0,95 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,088308 0,94 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022593 0,94 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,032251 0,93(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

