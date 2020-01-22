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  4. En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 15:20 | Son Güncelleme

En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,70 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,66 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,24 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034004 1,70 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023685 1,66 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,079010 1,24 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,022376 1,13 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015623 1,13 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,054498 1,00 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,037076 0,98 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,036059 0,83 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,028786 0,81 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,114063 0,77(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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fonlar, piyasalar,

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