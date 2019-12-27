En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,57 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,56 ile "TEB Portföy Altın Fonu" ve yüzde 1,55 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,064288 1,57 TEB Portföy Altın Fonu 0,069334 1,56 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,040902 1,55 Deniz Port. Altın Fonu 0,035611 1,54 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,028284 1,51 Fiba Portföy Altın Fonu 0,024088 1,50 Ak Portföy Altın Fonu 0,065358 1,49 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,224692 1,49 Garanti Portföy Altın Fonu 0,080433 1,45 HSBC Portföy Altın Fonu 2,481958 1,45(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

