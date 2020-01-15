En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,17 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 2,16 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,05 ile "Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Değ. Fon 2,265873 2,17 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,068765 2,16 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027036 2,05 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 66,556503 1,87 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,187306 1,85 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033344 1,82 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033733 1,73 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,069333 1,72 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,253202 1,62 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,067660 1,61(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

