En güzel Berat kandili mesajları | Sosyal medyada paylaşabileceğiniz Berat Kandili mesajları

Üç ayların gelmesiyle birlikte Ramazan ayı da yaklaşmış durumda. Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen Berat Kandili ise bugün 27 Mart Cumartesi tarihinde idrak ediyor. Müminler sosyal medyada paylaşıp sevdiklerine gönderebilecekleri en güzel Berat kandili mesajlarını araştırmaya koyuldu. Peki en güzel Berat kandili mesajları nelerdir?

EN GÜZEL BERAT KANDİLİ MESAJLARI

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Beraat kandili ALLAH’ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu gecedir. Edilen dualar, tövbeler bu gece kabul olunur. Yürekler binbir nurla doludur. Berat Kandiliniz kutlu olsun.

Mübarek Beraat kandilinizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Berat Kandilinizi Kutlarım.

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.