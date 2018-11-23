En iyi hava yolları belli oldu! Türk Hava Yolları da o listede!

İşte en iyi havayollarında seçilenler...
İşte en iyi hava yolları
En iyi Business Class Lounge'ları arasında Türk Hava Yolları birinci seçildi.
En iyi Business Class ikramları arasında ise 6. yine Türk Hava Yolları oldu.
Türk Hava Yolları'nın uzun yolculuklarda konforu 8. oldu.
THY, En iyi Business Class Lounge yemeklerinde de ilk sırada yer aldı.
En iyi Business Class hava yolları listesi:
1- Qatar Airways
3- ANA All Nippon Airways
7- Cathay Pacific Airways
15- Swiss International Air Lines
20- China Southern Airlines
Okuyucu Yorumları 0 yorum