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En iyi işverenler belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.08.2018 14:18 | Son Güncelleme

Dünya çapında her yıl 7 bine yakın işletme ve 16 milyondan fazla çalışanı analiz ederek en iyi işverenleri belirleyen Great Place to Work Enstitüsü, en iyi çok uluslu işverenleri açıkladı.

En az 3 ülkede faaliyet gösteren, minimum bin çalışanı olan şirketlerin dahil edildiği araştırmada, güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhundan oluşan boyutlar analiz edildi.

İşte ilk sıradaki isim!

1 / 25

25 - Phoenix Contact
2 / 25

24 - Grünenthal
3 / 25

23 - H&M
4 / 25

22 - SC Johnson & Son
5 / 25

21 - Britvic
6 / 25

20 - EY
7 / 25

19 - Novo Nordisk
8 / 25

18 - DHL Express
9 / 25

17 - W. L. Gore & Associates
10 / 25

16 - Smith & Nephew
11 / 25

15 - Kiabi
12 / 25

14 - Bristol-Myers Squibb
13 / 25

13 - USG People
14 / 25

12 - Amgen
15 / 25

11 - Hilton
16 / 25

10 - Admiral Group
17 / 25

9 - Cadence Design Systems
18 / 25

8 - Daimler Financial Services
19 / 25

7- SAS Institute
20 / 25

6 - AbbVie
21 / 25

5 - Cisco
22 / 25

4 - The Adecco Group
23 / 25

3 - Scandic
24 / 25

2 - Mars
25 / 25

1 - Salesforce
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