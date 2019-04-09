En ucuz tatil bölgeleri: Türkiye'den bir yer listede

İşte tatil planı yapacaklara rehber olacak o liste...

Plan yapmadan önce mutlaka bakın!

19. Penang, Malezya – 107.89 Dolar Bir kafede filtre kahve: 3.47 Dolar Bir süpermarkette 1.5 Litre şişe maden suyu: 0.76 Dolar Bir kafede kola: 1.77 Dolar İki kişilik üç öğün akşam yemeği: 69.58 Dolar

18. Budapeşte, Macaristan – 103.36 Dolar Bir kafede filtre kahve: 2.84 Dolar Bir süpermarkette 1.5 Litre şişe maden suyu: 0.56 Dolar Bir kafede kola: 2.45 Dolar İki kişilik üç öğün akşam yemeği: 75.11 Dolar

17. Phuket, Tayland – 103.11 Dolar Bir kafede filtre kahve: 1.94 Dolar Bir süpermarkette 1.5 Litre şişe maden suyu: 0.65 Dolar Bir kafede kola: 1.14 Dolar İki kişilik üç öğün akşam yemeği: 81.92 Dolar

16. Porec, Hırvatistan – 100.42 Dolar Bir kafede filtre kahve: 1.79 Dolar Bir süpermarkette 1.5 Litre şişe maden suyu: 0.97 Dolar Bir kafede kola: 3.25 Dolar İki kişilik üç öğün akşam yemeği: 70.73 Dolar

15. Rodney Bay, St Lucia – 100.07 Dolar Bir kafede filtre kahve:2.74 Dolar Bir süpermarkette 1.5 Litre şişe maden suyu: 2.26 Dolar Bir kafede kola: 1.46 Dolar İki kişilik üç öğün akşam yemeği: 72.19 Dolar

14. Orlando, ABD – 94.34 Dolar Bir kafede filtre kahve: 1.89 Dolar Bir süpermarkette 1.5 Litre şişe maden suyu: 89.00 Dolar Bir kafede kola: 2.49 Dolar İki kişilik üç öğün akşam yemeği: 64.17 Dolar

13. Cancun, Meksika – 92.44 Dolar Bir kafede filtre kahve: 2.39 Dolar Bir süpermarkette 1.5 Litre şişe maden suyu: 0.69 Dolar Bir kafede kola: 2.26 Dolar İki kişilik üç öğün akşam yemeği: 66.89 Dolar

12. Cancun, Meksika – 92.44 Dolar Bir kafede filtre kahve: 2.39 Dolar Bir süpermarkette 1.5 Litre şişe maden suyu: 0.69 Dolar Bir kafede kola: 2.26 Dolar İki kişilik üç öğün akşam yemeği: 66.89 Dolar

11. Hoi An, Vietnam – 86.87 Dolar Bir kafede filtre kahve: 2.35 Dolar Bir süpermarkette 1.5 Litre şişe maden suyu: 0.71 Dolar Bir kafede kola: 2.35 Dolar İki kişilik üç öğün akşam yemeği: 63.56 Dolar

10. Bali, Endonezya – 86.84 Dolar Bir kafede filtre kahve: 2.24 Dolar Bir süpermarkette 1.5 Litre şişe maden suyu: 0.60 Dolar Bir kafede kola: 1.49 Dolar İki kişilik üç öğün akşam yemeği: 53.19 Dolar

9. Baf, Kıbrıs – 81.42 Dolar Bir kafede filtre kahve:3.34 Dolar Bir süpermarkette 1.5 Litre şişe maden suyu: 0.31 Dolar Bir kafede kola: 2.19 Dolar İki kişilik üç öğün akşam yemeği: 55.47 Dolar

8. Prag, Çek Cumhuriyeti – 71.07 Dolar Bir kafede filtre kahve: 2.87 Dolar Bir süpermarkette 1.5 Litre şişe maden suyu: 0.65 Dolar Bir kafede kola: 2.30 Dolar İki kişilik üç öğün akşam yemeği: 45.34 Dolar

7. Mombasa, Kenya – 69.80 Dolar Bir kafede filtre kahve: 1.56 Dolar Bir süpermarkette 1.5 Litre şişe maden suyu: 0.72 Dolar Bir kafede kola: 1.56 Dolar İki kişilik üç öğün akşam yemeği: 44.74 Dolar

6. Tokyo, Japonya – 69.,40 Dolar Bir kafede filtre kahve: 1.96 Dolar Bir süpermarkette 1.5 Litre şişe maden suyu: 1.45 Dolar Bir kafede kola: 0.85 Dolar İki kişilik üç öğün akşam yemeği: 53.77 Dolar

5. Costa del Sol, İspanya – 67.62 Dolar Bir kafede filtre kahve: 1.49 Dolar Bir süpermarkette 1.5 Litre şişe maden suyu: 0.44 Dolar Bir kafede kola: 1.37 Dolar İki kişilik üç öğün akşam yemeği: 49.38 Dolar

4. Costa del Sol, İspanya – 67.62 Dolar Bir kafede filtre kahve: 1.49 Dolar Bir süpermarkette 1.5 Litre şişe maden suyu: 0.44 Dolar Bir kafede kola: 1.37 Dolar İki kişilik üç öğün akşam yemeği: 49.38 Dolar

3. Algarve, Portekiz – 62.61 Dolar Bir kafede filtre kahve: 0.80 Doları Bir süpermarkette 1.5 Litre şişe maden suyu: 0.57 Dolar Bir kafede kola: 1.49 Dolar İki kişilik üç öğün akşam yemeği: 46.39 Dolar

2. Marmaris, Türkiye – 56.52 Dolar Bir kafede filtre kahve: 1.20 Dolar Bir süpermarkette 1.5 Litre şişe maden suyu: 0.20 Dolar Bir kafede kola: 1.00 Dolar İki kişilik üç öğün akşam yemeği: 37.91 Dolar