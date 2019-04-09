En ucuz tatil bölgeleri: Türkiye'den bir yer listede

İşte tatil planı yapacaklara rehber olacak o liste...
Plan yapmadan önce mutlaka bakın!
19. Penang, Malezya – 107.89 Dolar
Bir kafede filtre kahve: 3.47 Dolar
Bir süpermarkette 1.5 Litre şişe maden suyu: 0.76 Dolar
Bir kafede kola: 1.77 Dolar
İki kişilik üç öğün akşam yemeği: 69.58 Dolar
18. Budapeşte, Macaristan – 103.36 Dolar
Bir kafede filtre kahve: 2.84 Dolar
Bir süpermarkette 1.5 Litre şişe maden suyu: 0.56 Dolar
Bir kafede kola: 2.45 Dolar
İki kişilik üç öğün akşam yemeği: 75.11 Dolar
17. Phuket, Tayland – 103.11 Dolar
Bir kafede filtre kahve: 1.94 Dolar
Bir süpermarkette 1.5 Litre şişe maden suyu: 0.65 Dolar
Bir kafede kola: 1.14 Dolar
İki kişilik üç öğün akşam yemeği: 81.92 Dolar
16. Porec, Hırvatistan – 100.42 Dolar
Bir kafede filtre kahve: 1.79 Dolar
Bir süpermarkette 1.5 Litre şişe maden suyu: 0.97 Dolar
Bir kafede kola: 3.25 Dolar
İki kişilik üç öğün akşam yemeği: 70.73 Dolar
15. Rodney Bay, St Lucia – 100.07 Dolar
Bir kafede filtre kahve:2.74 Dolar
Bir süpermarkette 1.5 Litre şişe maden suyu: 2.26 Dolar
Bir kafede kola: 1.46 Dolar
İki kişilik üç öğün akşam yemeği: 72.19 Dolar
14. Orlando, ABD – 94.34 Dolar
Bir kafede filtre kahve: 1.89 Dolar
Bir süpermarkette 1.5 Litre şişe maden suyu: 89.00 Dolar
Bir kafede kola: 2.49 Dolar
İki kişilik üç öğün akşam yemeği: 64.17 Dolar
13. Cancun, Meksika – 92.44 Dolar
Bir kafede filtre kahve: 2.39 Dolar
Bir süpermarkette 1.5 Litre şişe maden suyu: 0.69 Dolar
Bir kafede kola: 2.26 Dolar
İki kişilik üç öğün akşam yemeği: 66.89 Dolar
12. Cancun, Meksika – 92.44 Dolar
Bir kafede filtre kahve: 2.39 Dolar
Bir süpermarkette 1.5 Litre şişe maden suyu: 0.69 Dolar
Bir kafede kola: 2.26 Dolar
İki kişilik üç öğün akşam yemeği: 66.89 Dolar
11. Hoi An, Vietnam – 86.87 Dolar
Bir kafede filtre kahve: 2.35 Dolar
Bir süpermarkette 1.5 Litre şişe maden suyu: 0.71 Dolar
Bir kafede kola: 2.35 Dolar
İki kişilik üç öğün akşam yemeği: 63.56 Dolar
10. Bali, Endonezya – 86.84 Dolar
Bir kafede filtre kahve: 2.24 Dolar
Bir süpermarkette 1.5 Litre şişe maden suyu: 0.60 Dolar
Bir kafede kola: 1.49 Dolar
İki kişilik üç öğün akşam yemeği: 53.19 Dolar
9. Baf, Kıbrıs – 81.42 Dolar
Bir kafede filtre kahve:3.34 Dolar
Bir süpermarkette 1.5 Litre şişe maden suyu: 0.31 Dolar
Bir kafede kola: 2.19 Dolar
İki kişilik üç öğün akşam yemeği: 55.47 Dolar
8. Prag, Çek Cumhuriyeti – 71.07 Dolar
Bir kafede filtre kahve: 2.87 Dolar
Bir süpermarkette 1.5 Litre şişe maden suyu: 0.65 Dolar
Bir kafede kola: 2.30 Dolar
İki kişilik üç öğün akşam yemeği: 45.34 Dolar
7. Mombasa, Kenya – 69.80 Dolar
Bir kafede filtre kahve: 1.56 Dolar
Bir süpermarkette 1.5 Litre şişe maden suyu: 0.72 Dolar
Bir kafede kola: 1.56 Dolar
İki kişilik üç öğün akşam yemeği: 44.74 Dolar
6. Tokyo, Japonya – 69.,40 Dolar
Bir kafede filtre kahve: 1.96 Dolar
Bir süpermarkette 1.5 Litre şişe maden suyu: 1.45 Dolar
Bir kafede kola: 0.85 Dolar
İki kişilik üç öğün akşam yemeği: 53.77 Dolar
5. Costa del Sol, İspanya – 67.62 Dolar
Bir kafede filtre kahve: 1.49 Dolar
Bir süpermarkette 1.5 Litre şişe maden suyu: 0.44 Dolar
Bir kafede kola: 1.37 Dolar
İki kişilik üç öğün akşam yemeği: 49.38 Dolar
4. Costa del Sol, İspanya – 67.62 Dolar
Bir kafede filtre kahve: 1.49 Dolar
Bir süpermarkette 1.5 Litre şişe maden suyu: 0.44 Dolar
Bir kafede kola: 1.37 Dolar
İki kişilik üç öğün akşam yemeği: 49.38 Dolar
3. Algarve, Portekiz – 62.61 Dolar
Bir kafede filtre kahve: 0.80 Doları
Bir süpermarkette 1.5 Litre şişe maden suyu: 0.57 Dolar
Bir kafede kola: 1.49 Dolar
İki kişilik üç öğün akşam yemeği: 46.39 Dolar
2. Marmaris, Türkiye – 56.52 Dolar
Bir kafede filtre kahve: 1.20 Dolar
Bir süpermarkette 1.5 Litre şişe maden suyu: 0.20 Dolar
Bir kafede kola: 1.00 Dolar
İki kişilik üç öğün akşam yemeği: 37.91 Dolar
1. Sunny Bech, Bulgaristan – 45.01 Dolar
Bir kafede filtre kahve: 0.92 Dolar
Bir süpermarkette 1.5 Litre şişe maden suyu: 0.49 Dolar
Bir kafede kola: 0.92 Dolar
İki kişilik üç öğün akşam yemeği: 34.28 Dolar
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