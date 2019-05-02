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En uygun ihtiyaç kredisi veren banka hangisi? Bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.05.2019 09:29 | Son Güncelleme

Nakit ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç kredisi kullanmak, bazı dönemlerde en uygun çözüm olabilir. En uygun ihtiyaç kredisi nasıl bulunur? Bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları nasıl?

En uygun ihtiyaç kredisi veren banka hangisi? Bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları

Maddi olarak sıkışıklık yaşandığında, acil bir ihtiyaç halinde çoğu kişi ihtiyaç kredisi çekerek nakit ihtiyaçlarını giderme yoluna gider. Her bankanın kendisine göre bir ihtiyaç kredisi programı bulunur. Bu kredi paketlerinde müşterileri değişen faiz oranları bekler. Faizlerin değişmesi kredinin toplam maliyetinin de değişeceği anlamına gelir. Her bankanın kredi şartları tüketiciler için uygun olmayabilir. Bu nedenle kredi çekmeden önce en uygun ihtiyaç kredisini bulmak önemlidir.

Bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için TIKLAYINIZ!

Kredi Faizlerinde Son Durum

İhtiyaç kredisi faizleri kredinin çekileceği vadeye göre değişiklik gösterir. Son günlerde faiz oranları ortalama %1,84 ile %2,24 arasında değişiklik göstermekte. 12 ay için %1,84 oran civarında kredi bulmak mümkün. 24 aya çıkan kredilerde bu oran %2,20’lere kadar yükseliyor. Yine %2,20 gibi faiz oranları ile 36 ay vadeli krediler de mevcut. Daha üzeri vadelerde ise faizlerin yükseldiği görülmekte. Ödeme gücü olanlar için her şekilde düşük vadeli kredilere yönelmeleri önerilir. Bunun nedeni de faiz oranlarının daha iyi olmasıdır. Ayrıca bankalar ile pazarlık yapılarak faizlerde indirim talep edilebilir. Tüketicilerin ihtiyaç kredisi çekerken kendilerine lazım olan parayı doğru değerlendirmeleri ve kredi taksitlerini ödeyebilecekleri aralıkta tutmaları en mantıklı çözümdür. Aksi halde ödenmeyen taksitlere eklenen ekstra faizler ile birlikte kredinin toplam maliyeti de artacaktır.

Krediler Arasında Karşılaştırma Yapmak

İhtiyaç kredisi çekmeden önce yapılabilecek en mantıklı davranış farklı bankaların kredi paketleri hakkında bilgi sahibi olmaktır. Öncelikle bilinmesi gereken nokta bankaların bir kredi faizi açıklamış olmalarına rağmen kendi müşterileri için değişik faiz oranları uygulayabilecekleridir. Araştırma yapmaya müşterisi olunan bankadan başlamak her zaman daha avantajlıdır. Maaş ve emekli hesabı olanlar için faiz oranları daha düşük olabilir. Dönem dönem düzenlenen ihtiyaç kredisi kampanyalarından faydalanmak da başka bir çözüm olabilir. Kredi seçimi yapmadan önce ihtiyacınız olan nakit miktarı, aylık ödemenin bütçenize oranı, taksit sayısı, kredi faizi, dosya masrafı, sigorta masrafı değerlendirmeleri ayrıntılı bir şekilde yapılmalıdır. Krediler ile ilgili bilinmesi gereken bir başka husus ise kişini yaşı büyüdükçe sigorta masrafının daha yüksek olacağıdır. Bu da kredinin masrafını artıran bir etkendir.

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ihtiyaç kredisi Faiz oranları

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