En uygun ihtiyaç kredisi veren banka hangisi? Bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları

Maddi olarak sıkışıklık yaşandığında, acil bir ihtiyaç halinde çoğu kişi ihtiyaç kredisi çekerek nakit ihtiyaçlarını giderme yoluna gider. Her bankanın kendisine göre bir ihtiyaç kredisi programı bulunur. Bu kredi paketlerinde müşterileri değişen faiz oranları bekler. Faizlerin değişmesi kredinin toplam maliyetinin de değişeceği anlamına gelir. Her bankanın kredi şartları tüketiciler için uygun olmayabilir. Bu nedenle kredi çekmeden önce en uygun ihtiyaç kredisini bulmak önemlidir.

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Kredi Faizlerinde Son Durum

İhtiyaç kredisi faizleri kredinin çekileceği vadeye göre değişiklik gösterir. Son günlerde faiz oranları ortalama %1,84 ile %2,24 arasında değişiklik göstermekte. 12 ay için %1,84 oran civarında kredi bulmak mümkün. 24 aya çıkan kredilerde bu oran %2,20’lere kadar yükseliyor. Yine %2,20 gibi faiz oranları ile 36 ay vadeli krediler de mevcut. Daha üzeri vadelerde ise faizlerin yükseldiği görülmekte. Ödeme gücü olanlar için her şekilde düşük vadeli kredilere yönelmeleri önerilir. Bunun nedeni de faiz oranlarının daha iyi olmasıdır. Ayrıca bankalar ile pazarlık yapılarak faizlerde indirim talep edilebilir. Tüketicilerin ihtiyaç kredisi çekerken kendilerine lazım olan parayı doğru değerlendirmeleri ve kredi taksitlerini ödeyebilecekleri aralıkta tutmaları en mantıklı çözümdür. Aksi halde ödenmeyen taksitlere eklenen ekstra faizler ile birlikte kredinin toplam maliyeti de artacaktır.