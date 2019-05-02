En uygun konut kredisi veren banka hangisi? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları

Konut kredisi faiz oranlarında dalgalanma devam ediyor. Dövizde olan yükselme, ekonomik çalkantılar faiz oranlarını da doğrudan etkiliyor. Konut satışlarının artmasına yönelik kredi faizlerinde indirme gidilmesi ise konut kredisi faiz oranlarında net bir durumdan bahsedilmesini zorlaştırıyor. Bu durumda kredi kullanarak konut almak isteyenlerin önünde ise büyük bir soru var. En uygun faizli konut kredisi nasıl bulunur? Ev almak isteyenler faizlerde yaşanan bu durumdan memnun olmasalar da en büyük endişe yüksek faiz oranları ile karşılaşmak. Hükümet kanadından yapılan enflasyonun düşeceğine dair açıklamalar ise faizlerin düşeceği yönünde beklenti oluşturdu.

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Konut Kredisi Faiz Oranları Ne Durumda?

Güncel verilere bakıldığı zaman konut kredisi faiz oranlarının %1,45 ile %2,75 aralığında değiştiği görülüyor. Bu değişim bankaların farklı faiz politikası uygulamasının yanında kullanılacak kredinin vadesine göre değişiklik göstermekte. 10 yıl vadede %1,45 oranına rastlanabildiği gibi, % 2,75 oranı ile de kredi veren bankalar var. Bu aralıkta kredi faizi bulmak mümkün. Devlet ve özel sektör bankalarının da krediler için uyguladıkları faiz oranları değişmektedir. En düşük kredi faizi üzerinden yapılan hesaplamada 100.000 TL için 10 ay vadeli %1,45 faiz oranına sahip kredinin aylık taksidi 1,763 TL’ye geliyor. Faizler yükseldikçe ödenecek taksit miktarında da artış oluyor. Bu nedenle kredi faizlerinin yakından takip edilmesi gerekiyor.