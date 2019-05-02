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En uygun konut kredisi veren banka hangisi? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.05.2019 09:34 | Son Güncelleme

Yeni ev almak isteyen ancak bunun için toplu parası bulunmayan kişiler konut kredisi ile eksik olan kısmı tamamlayabilirler. Konut kredilerinde faiz oranları nasıl?

En uygun konut kredisi veren banka hangisi? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları

Konut kredisi faiz oranlarında dalgalanma devam ediyor. Dövizde olan yükselme, ekonomik çalkantılar faiz oranlarını da doğrudan etkiliyor. Konut satışlarının artmasına yönelik kredi faizlerinde indirme gidilmesi ise konut kredisi faiz oranlarında net bir durumdan bahsedilmesini zorlaştırıyor. Bu durumda kredi kullanarak konut almak isteyenlerin önünde ise büyük bir soru var. En uygun faizli konut kredisi nasıl bulunur? Ev almak isteyenler faizlerde yaşanan bu durumdan memnun olmasalar da en büyük endişe yüksek faiz oranları ile karşılaşmak. Hükümet kanadından yapılan enflasyonun düşeceğine dair açıklamalar ise faizlerin düşeceği yönünde beklenti oluşturdu.

Bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için TIKLAYINIZ!

Konut Kredisi Faiz Oranları Ne Durumda?

Güncel verilere bakıldığı zaman konut kredisi faiz oranlarının %1,45 ile %2,75 aralığında değiştiği görülüyor. Bu değişim bankaların farklı faiz politikası uygulamasının yanında kullanılacak kredinin vadesine göre değişiklik göstermekte. 10 yıl vadede %1,45 oranına rastlanabildiği gibi, % 2,75 oranı ile de kredi veren bankalar var. Bu aralıkta kredi faizi bulmak mümkün. Devlet ve özel sektör bankalarının da krediler için uyguladıkları faiz oranları değişmektedir. En düşük kredi faizi üzerinden yapılan hesaplamada 100.000 TL için 10 ay vadeli %1,45 faiz oranına sahip kredinin aylık taksidi 1,763 TL’ye geliyor. Faizler yükseldikçe ödenecek taksit miktarında da artış oluyor. Bu nedenle kredi faizlerinin yakından takip edilmesi gerekiyor.

Konut Kredisi Seçerken

Konut kredisi başvurusu yapmadan önce alınacak konutun belirli bir miktarının peşin olarak kredi çekecek kişide bulunması gerekiyor. Kredi içinde ekspertiz ücreti, rehin ücreti, DASK ve konut sigortası, bireysel yaşam sigortası, dosya masrafı gibi kalemler bulunur. Bu kalemlerin her biri kredinin toplamını da etkiler. Kredi çekmeye karar verirken bankaların kredi şartlarının ayrıntılı olarak incelenmesi önemlidir. Bankaların kredi faizleri farklı olduğu gibi kredi verme şartları da farklıdır. Bazı bankalar kredi verirken tüketiciyi epey zorlar, bazılarının ise prosedürleri daha rahattır. Kredi destekleme paketleri özel ve kamu bankalarının da farklı faiz politikaları uygulamasına neden olabilir.

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Konut Kredisi Faiz oranları

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