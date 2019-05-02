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En uygun taşıt kredisi veren banka hangisi? Bankaların güncel taşıt kredisi faiz oranları

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.05.2019 09:26 | Son Güncelleme

Taşıt kredisi çekmek isteyenler öncelikli olarak en uygun krediyi bulmak için araştırma yapıyor. En uygun taşıt kredisi nasıl alınır? 2019 Mayıs ayı itibarıyla en uygun taşıt kredisini veren banka hangisi?

En uygun taşıt kredisi veren banka hangisi? Bankaların güncel taşıt kredisi faiz oranları

Ekonomik dalgalanmalar kredileri de doğrudan etkilerken taşıt kredisi faiz oranlarında yaşanan değişimler tüketiciler en uygun krediyi bulmak için araştırmalarını yoğunlaştırdılar. Ülkemizde hizmet veren iki tip banka mevcut. Bunlar devlet ve özel bankalar olarak ayrılmaktalar. Faiz oranları her iki kesimde de birbirine yakın olsa da çok küçük puan farkları bile totalde ödenecek para miktarında önemli değişikliklere sebep olur.

Bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için TIKLAYINIZ!

Taşıt Kredisi Faiz Oranları Nasıl?

Farklı bankaların taşıt kredisi faiz oranlarına bakıldığı zaman 1,71’den 2,09’a kadar faiz oranları ile karşılaşılıyor. En uygun taşıt kredisi seçimi yapmak için bu faiz oranlarına dikkat etmek lazım. Faiz oranları dışında kredinin maliyetini etkileyen bir başka konu ise masraflar. Dosya ve kredi masrafları da her banka için değişiklik gösteriyor. Bazı bankalar dosya ve kredi masraflarında farklı uygulamalar yapabiliyorlar. Bu masrafları kredinin taksitlerine ekleyerek ilk etapta oluşan masrafı azaltabiliyorlar.

En Uygun Taşıt Kredisini Seçmek

En uygun taşıt kredisini seçmek için kullanabileceğiniz birkaç yöntem var. Bankaların internet sitelerinden hesaplama yapabilir ve karşınıza çıkacak sonuçlar arasından seçim yapabilirsiniz. En sağlıklı yöntem ise bankalar ile yüz yüze görüşmek. Görüşmeler sonunda daha uygun faiz oranları alınabilir. Banka sürekli çalıştığı müşterisi için de daha uygun faiz sunabilir. Kredi çekmeden önce bankalar hakkında uzun uzun inceleme yapmak ve kredinin toplam maliyetini doğru değerlendirmek gerekir. Taşıt kredilerinde faiz farkları kredinin geri ödemesini de değiştirir.

Taşıt Kredisi Çekmeden Önce

Taşıt kredisi çekmeden önce iyi bir bütçe planlaması yapmak gerekiyor. Kredi çekmeden önce belirli bir miktar peşinat ödemesi yapılır. Bu oran genellikle alınacak taşıtın %30’una denk gelir. Daha yüksek peşinat ödemek kredi miktarını azaltacağı için doğal olarak da taksitler düşük olacak ve sonraki zamanlarda ödeme kolaylığı yaratacaktır. Düşük miktarlı kredi çekmek alınacak aracın da daha uygun bir fiyata gelmesine neden olacaktır. Ayrıca kredinin toplam maliyeti düşecektir. Bankalar gerekli görürlerde kredi çekecek olan kişiden araca koydukları tedbir dışında kefil de isteyebilirler. Kredi sıfır ve ikinci el taşıtlar için çekilebilir.


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