En uygun taşıt kredisi veren banka hangisi? Bankaların güncel taşıt kredisi faiz oranları

Ekonomik dalgalanmalar kredileri de doğrudan etkilerken taşıt kredisi faiz oranlarında yaşanan değişimler tüketiciler en uygun krediyi bulmak için araştırmalarını yoğunlaştırdılar. Ülkemizde hizmet veren iki tip banka mevcut. Bunlar devlet ve özel bankalar olarak ayrılmaktalar. Faiz oranları her iki kesimde de birbirine yakın olsa da çok küçük puan farkları bile totalde ödenecek para miktarında önemli değişikliklere sebep olur.

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Taşıt Kredisi Faiz Oranları Nasıl?

Farklı bankaların taşıt kredisi faiz oranlarına bakıldığı zaman 1,71’den 2,09’a kadar faiz oranları ile karşılaşılıyor. En uygun taşıt kredisi seçimi yapmak için bu faiz oranlarına dikkat etmek lazım. Faiz oranları dışında kredinin maliyetini etkileyen bir başka konu ise masraflar. Dosya ve kredi masrafları da her banka için değişiklik gösteriyor. Bazı bankalar dosya ve kredi masraflarında farklı uygulamalar yapabiliyorlar. Bu masrafları kredinin taksitlerine ekleyerek ilk etapta oluşan masrafı azaltabiliyorlar.