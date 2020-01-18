En yeni evlilik ekipmanları görücüye çıktı

Evlilik hazırlıkları yapanlar ve sektör temsilcilerinin buluştuğu Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı İstanbul’da devam ediyor. Fuarın en ilgi çeken ürünlerinden biri 80 bin lira değerindeki gelinlik oldu.

2020 yılında yeni konseptlerle çeşitlenen evlilik ekipmanları İstanbul’da gerçekleştirilen fuarda sergilendi. Bu yıl 18’incisi gerçekleştirilen ‘2020 Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları’ fuarı, evlilik hazırlıkları yapanlarla sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Fuarda; gelinlik, damatlık, kına geceleri ve düğün ekipmanları gibi çeşitli ürünler sergilendi. En yeni düğün ekipmanlarının bulunduğu fuarda sergilenen 80 bin lira değerindeki gelinlik yoğun ilgi gördü. Fuarda 2020 yılında satışa sunulacak en yeni gelinlik trendleri de görücüye çıktı.

Sergilenen gelinlikler hakkında açıklama yapan firma yetkilisi Turan Aksoy, "80 bin liralık gelinliğe yoğun ilgi gösteriliyor fakat bunun yanında her bütçeye uygun da gelinlikler fuarda sergileniyor” dedi.

Fuarın en pahalı gelinliğiyle de ilgili bilgi veren Aksoy, "80 bin TL değerinde olan gelinlik 30 kilo ağırlığında. Gelinlik yurt dışından özel olarak getirilen swarovski taşlar ve gerçek incilerle işlendi. 2 buçuk ay çalışılarak yapıldı. Gelinlik ayrıca 2019 yılında evlenen internet fenomeni Selin Ciğerci’ye diktiğimiz gelinliğin aynı modeli” diye konuştu.