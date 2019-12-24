En yüksek kazanç bilgi ve iletişim sektöründe

Türkiye'de geçen yıl en yüksek yıllık ortalama brüt kazancı, 100 bin 467 lirayla bilgi ve iletişim faaliyetlerinde çalışanlar elde etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin "Kazanç Yapısı Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, geçen yıl yıllık ortalama brüt kazanç 49 bin 1 lira olarak gerçekleşti. Bu değer, erkekler için 50 bin 297 lira, kadınlar için 46 bin 208 lira olarak tahmin edildi.

Hem erkek hem de kadın ücretli çalışanların kazançları genellikle eğitim durumuyla doğru orantılı olarak yükseldi. Eğitim durumuna göre en yüksek yıllık ortalama brüt kazancı yüksekokul ve üstü eğitim düzeyine sahip olanlar elde etti. Bu eğitim düzeyinde yıllık ortalama brüt kazanç erkeklerde 78 bin 41 lira, kadınlarda 62 bin 51 lira oldu.

Ücretli çalışanların brüt kazançları ekonomik faaliyet kolu ayrımında incelendiğinde, en yüksek yıllık ortalama kazancın 100 bin 467 lirayla bilgi ve iletişim faaliyetleri sektöründe olduğu görüldü. Bu sektörü, 95 bin 314 lirayla finans ve sigorta faaliyetleri izledi.