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Enerji bakanı açıkladı? Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.11.2018 10:19 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Yılbaşına kadar elektrik ve doğalgazda zam olmayacağını, maliyet düşerse yeni yılda indirim olabileceğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV'de açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"İran bizim sınır komşumuz. Doğalgaz ve petrolü oradan alıyoruz. İran ile 5-6 yıllık doğalgaz kontratımız var.

TÜPRAŞ ham petrol ithal ediyor. Türkiye'nin yüzde 25'lerde bir muafiyet durumu söz konusu. ABD yönetimi 6 ay sonunda tekrar bir durum değerlendirmesi yapıp karar verecek.

Fatih gemisi son derece modern ekipmanlarla donatıldı. An itibariyle 3585 metrelik bir derinliğe ulaştık. Hedefimiz 5500 metreye ulaşmak. İnşallah orada petrol veya gaz rezervine rastlarız.

Sayın Çipras'ın açıklaması için ise şunu söyleyeyim, oldu bittiye getirilmesin. Gerilimin yükselmesini istemiyoruz. Kendi alanımızda çalışmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Rum kesiminde itilaflı bir durum var. Türkiye ve KKTC'nin haklarını sonuna kadar savunacağız.

Kimsenin kaynağında gözümüz yok, bize müdahale edilmesin.

Yeni gemi ile Karadeniz'de sondaj çalışması yapacağız. Mersin projesinde de sona yaklaştık. Oradan da ümitliyiz. Heyecanla bekliyoruz.

Elektrik ve doğalgazda arz güvenliği sorunu yok. Depolama kapasitesini artırdığımız için yüzer enerjiden de dolayı doğalgazda herhangi bir arz bir sıkıntımız yok. Ancak tasarruf ilkelerine uyulmalı. Cayır cayır kullanalım diye bir şey yok.

Yılbaşına kadar elektrik ve doğalgazda zam yok. Kurdaki düşüş maliyetleri olumlu etkiliyor. Piyasadaki fiyatlar maliyetlere yakın seviyelerde. Rekabet kurumu da bakıyor inceliyoruz. Doğalgaz fiyatlarını petrol fiyatları tetikliyor. Zaten maliyetlerin altında satış politikası izleniyor. Yılbaşında maliyet düşerse indirim söz konusu olabilir.

Akaryakıtta eşel mobil konusunda pompa fiyatlarının anında yansıması söz konusu olarak ÖTV üzerinden bunu yönetelim dendi. Bugüne kadar da bu uygulama başarılı olarak sürdürüldü. 6 ay sürecinde akaryakıt tüketicisi bu son dalgalanmadan olumsuz etkilenmemiş oldu.

Hedefimiz Akkuyu'yu 2023'te ülkemize kazandırmak. Sinop'ta Japonlarla işbirliğimiz var. Diğeri de Çinlilerle Trakya lokasyonlu bir projemiz var. Nükleer sürecimiz devam ediyor. Nükleerde uygun koşullar oldukça ilerlemeye devam edeceğiz. Rüzgarda YEKA modeliyle devam edeceğiz."

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez iran elektrik doğalgaz zam

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
dalgami geciyor bunlar ulan daha ne kadar zam olacak
Yılbaşından sonra yapacağız diyorlar
looo zaten yaptınız halamı yapacaksınız
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