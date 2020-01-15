Enerji Bakanı açıkladı! Hidrojen girişi en geç 2021 sonunda olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Temiz kömür teknolojileri kapsamında düşük karbon emisyonlu kömür kullanımı için yerli kömürden hidrojen projeleri gündemimizde olmaya devam edecek" dedi.

Bakan Dönmez şunları söyledi:

Türkiye’de artık milli bir hidrojen stratejisi belirlemenin zamanı geldi, hatta geçiyor. Bu strateji kolay olmayacak belki ama bugün bunun başlangıç noktasına hep birlikte elimizi koyduk

Türkiye'de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını hedefliyoruz.