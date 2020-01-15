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  4. Enerji Bakanı açıkladı! Hidrojen girişi en geç 2021 sonunda olacak

Enerji Bakanı açıkladı! Hidrojen girişi en geç 2021 sonunda olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 10:35 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Türkiye'de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını hedefliyoruz' dedi.

Enerji Bakanı açıkladı! Hidrojen girişi en geç 2021 sonunda olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Temiz kömür teknolojileri kapsamında düşük karbon emisyonlu kömür kullanımı için yerli kömürden hidrojen projeleri gündemimizde olmaya devam edecek" dedi.

Bakan Dönmez şunları söyledi:

Türkiye’de artık milli bir hidrojen stratejisi belirlemenin zamanı geldi, hatta geçiyor. Bu strateji kolay olmayacak belki ama bugün bunun başlangıç noktasına hep birlikte elimizi koyduk

Türkiye'de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını hedefliyoruz.

  • Özellikle ağır yük taşımacılığında elektrikli taşıma daha masraflı olabilir. Bu noktada bizim yerli kömürlerimizden hidrojen üreterek, ulaştırma sektöründe de hidrojenle temiz taşıma sağlama ihtimalimiz var. Şimdilik maliyetler yüksek olsa da 1 ton kömürden hidrojen elde ettiğimizde bu bir otobüsü bin 30 kilometre götürebiliyor. Üstelik de karbon emisyonsuz. Yerli kömürlerimizden böyle bir fayda da elde edebiliriz
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hidrojen girişi,

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