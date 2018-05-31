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Enerji Bakanı açıkladı: Sondaj gemisinin adı 'Fatih' olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.05.2018 16:02 | Son Güncelleme

Bakan Albayrak, Türkiye'nin satın aldığı sondaj gemisine yeni dönemi başlatması için 'Fatih' ismini koyduklarını açıkladı.

Enerji Bakanı açıkladı: Sondaj gemisinin adı 'Fatih' olacak

Sondaj gemisinin Akdeniz'e uğurlanma töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "Sondaj gemimize güçlü mirasımızı yaşatması ve yeni dönemi başlatması için 'Fatih' ismini koyduk" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli'de "Sondaj Gemisini Akdeniz’e Uğurlama Töreni"nde konuşuyor.

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sondaj gemimize güçlü mirasımızı yaşatması ve yeni dönemi başlatması için 'Fatih' ismini koyduk. 2,600 metre derinliğinde Antalya açıklarındaki ilk sondajı bu yaz yapmak üzere Fatih'i uğurluyoruz. Bu yaz itibariyle sondaj sürecini Akdeniz'de başlatıyoruz.

Enerjide de devrim niteliğinde adımlarla yarına çok daha güvenli ilerliyoruz. Milletimize bir müjde daha vermek istiyorum. Bir Akdeniz'de, Karadeniz'de de Fatih'in yanına ikinci gemiyi ekleyerek petrol ve doğalgaz aramacılığında da karış karış denizlerimizi arayacağız. İkinci gemimizi de bu yıl içinde Enerji Bakanlığı portföyüne katacağız.

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Anahtar Kelimeler:
enerji bakanı berat albayrak sondaj gemisi

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