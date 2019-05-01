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Enerji Bakanı Dönmez açıkladı: Ücret alınmamaktadır

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.05.2019 13:26 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kamuoyunda sanıldığının aksine dağıtım bedeli, sayaç okuma bedeli değildir. Ayrıca 'sayaç okuma bedeli' adı altında herhangi bir ücret alınmamaktadır. Dağıtım bedeli elektriğin sorunsuz bir şekilde yurdun her yerine ulaşması için alınan bedelin genel adıdır" dedi.

Enerji Bakanı Dönmez açıkladı: Ücret alınmamaktadır

Afyonkarahisar'da düzenlenen Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 12'nci Sektör Toplantısı termal otelde gerçekleşti. Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, ELDER Başkanı Serhat Çeçen ve sektör temsilcileri katıldı.

'REKORA İMZA ATTIK'

Bakan Fatih Dönmez, dağıtım sektöründe hizmet kalitesinin artması için her yıl yoğun yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirterek, son 3 yılda toplam 12,3 milyar lira yatırım yaptıklarını söyledi. 3 yıllık planlanan gerçekleşme hedefinin yüzde 55 olduğunu aktaran Bakan Dönmez, "Hamdolsun bu oranın da üzerine çıkarak son 3 yıllık gerçekleşme hedefimizde yüzde 63'ü yakaladık. İnşallah bu yıl ve önümüzdeki yılda toplam 8,75 milyar liralık yatırım daha gerçekleştirerek hedeflerimize ulaşacağız. İletim tarafında ise önemli bir rekora imza attık. Yüzde 119 gerçekleşmeyle, yani hedefimizin de üzerine çıkarak 2018 yılında yaklaşık 3,4 milyar lira yatırımı hayata geçirdik. İnşallah 2019'da da 2 milyar liralık bir yatırım daha öngörüyoruz. Konuşmamın başında da bahsettim. Bütün bu yatırım, bütün bu uğraş, bütün bu emek tek bir gaye için. O da müşteri memnuniyetini sağlamak. Müşteri memnuniyet oranını geçen yıla göre koruduk. Bizler için sevindirici olan bir başka durum da sunulan hizmetten 'çok memnunum' diyenlerin oranının geçen yıla göre artmasıdır" dedi.

'MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ODAKLI HİZMET EKİP İŞİDİR'

"Yine de alacağımız daha uzun bir yol var" diyen Bakan Fatih Dönmez, "Bu oran bizim için yeterli mi? Elbette hayır. Bu alanda hızlı ve pozitif bir ilerleme için yürütülen çalışmaların bir an önce kurumsallaşarak, şirket kültürü haline gelmesi gerekiyor. Müşteri memnuniyeti odaklı bir hizmet sunmak öncelikle ekip işidir. Bu ne bir kişinin ne de bir birimin tek başına üstlenebileceği bir konu değildir. Tıpkı bir puzzle'ın parçaları gibi verilen her hizmet birbirini olumlu manada tamamlamadıkça, genel memnuniyetten söz etmek mümkün olmaz. Bu nedenle sahadaki çalışanlarımızdan üst düzey yöneticilere kadar genel memnuniyet oranının artırılmasından, bu işin bir kurum kültürü haline getirilmesinden herkes sorumludur" diye konuştu.

'DAĞITIM BEDELİ, SAYAÇ OKUMA BEDELİ DEĞİLDİR'

Elektrik faturalarındaki dağıtım bedeli konusunda da açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, şöyle dedi:

"Araştırma sonuçlarımıza göre vatandaşlarımızın yüzde 42'si dağıtım bedelini halen elektrik faturasının dağıtılması, yüzde 38'i ise sayaçların okunması bedeli olarak biliyor. Bu konuya daha fazla eğilmemiz ve vatandaşlarımızı bu konuda doğru bilgilendirmemiz çok önemli. Bu toplantı vesilesiyle kamuoyunda yanlış anlaşılan 'dağıtım bedeli' hususunu bir kere daha açıklamak istiyorum. En sonda söylenecek şeyi en başta söyleyeyim ki her şey daha açık anlaşılsın. Kamuoyunda sanıldığının aksine dağıtım bedeli, sayaç okuma bedeli değildir. Ayrıca sayaç okuma bedeli adı altında herhangi bir ücret alınmamaktadır. Dağıtım bedeli elektriğin sorunsuz bir şekilde yurdun her yerine ulaşması için alınan bedelin genel adıdır. Tabii ki elektriğin bizlere ulaşması büyük bir altyapı yatırımını da gerektirir. İletim ve dağıtım faaliyetleri için her yıl ortalama 17,5 milyar lira şebeke işletmesi ve 9,5 milyar lira da şebeke tesisi ve diğer yatırımlar olmak üzere toplamda 27 milyar liralık harcama yapılmaktadır. Öte yandan dağıtım bedelinin enerji bedeline oranı Avrupa Birliği'nde yüzde 51 iken, bizde bu rakam yüzde 35'tir."

'DÜNYANIN ETRAFINI 37 KEZ DOLAŞABİLECEK AĞ'

Türkiye'nin 1 milyon 460 kilometrelik gelişmiş bir şebeke ağına sahip olduğuna dikkati çeken Bakan Dönmez, "42 milyon aboneye ulaşmak için iletim ve dağıtımda bugün 120 bin personel çalışıyor. 1 milyon 460 kilometrelik gelişmiş bir şebeke ağına sahibiz. Bu dünyanın etrafını 37 kez dolaşabilecek bir ağ anlamına geliyor. Böylesine güçlü bir altyapı tek bir şey için var. O da elektriğin sorunsuz, kaliteli ve sürekli bir şekilde evlerimize, okullarımıza, sanayi tesislerimize, hastanelerimize, kısacası yurdun her yerine ulaşması, hayatın kesintisiz bir şekilde devam etmesi içindir" diye konuştu.

'ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE YÜKSEK POTANSİYELİMİZ VAR'

Göreve başladığı ilk günden itibaren en çok üzerinde durduğu konuların başında enerji verimliliğinin geldiğini anlatan Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Yaptığımız araştırma sonuçları şunu ortaya koyuyor ki henüz evlerimizde ya da iş yerlerimizde enerji verimliliği sağlayacak uygulama ya da satın almaları yapmıyoruz ne yazık ki. Enerji verimliliğinde yüksek potansiyelimiz var ancak bunu doğru iletişimle, doğru mecralar ve doğru mesajlarla vatandaşlarımıza anlatmak zorundayız. Enerji verimliliğinin kısa dönemli bir gider kalemi değil aksine getirileriyle hem aile bütçesini hem de ülke bütçesini rahatlatan uzun vadeli ve kârlılığı yüksek bir ticari yatırım aracı olarak anlatmalıyız. Bina yalıtımı, verimli aydınlatma dönüşümü, verimli ev eşyaları, sıcaklık kontrol uygulamaları, çatı izolasyonları, pencere fitil değişimi gibi alanlardaki verimlilik uygulamaları diğerlerine göre daha yüksek çıkıyor. Ancak resmin geneline baktığımızda az önce de bahsettiğim gibi istediğimiz yerde değiliz. Vatandaşlarımızın verimli olmayan enerji tüketim alışkanlıklarından kaçınmaları için şirketlerimizin daha fazla inisiyatif alarak burada rehberlik etmeleri gerekiyor. Vatandaşlarla daha fazla iletişim kurarak enerji verimliliğini daha yoğun anlatmaları gerekiyor."

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

(DHA)

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Fatih Dönmez sayaç okuma bedeli dağıtım bedeli

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