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Enerji Bakanı Dönmez'den doğalgaz fiyatlarıyla ilgili açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.09.2019 11:34 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez katıldığı canlı yayında doğalgaz fiyatlarıyla ilgili, "Fiyatlarda kısa vadede bir değişiklik olmayacak." dedi.

Enerji Bakanı Dönmez'den doğalgaz fiyatlarıyla ilgili açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul'daki deprem sonrası enerjideki durum hakkında bilgi veren Dönmez, "Dün orta şiddetli bir deprem yaşadık. Enerji altyapılarımızda herhangi bir sorun yaşamadık. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'da 22 bölgede kesinti oldu, sensörlerin devreye girmesinden kaynaklı. Bir sorun olmadığı anlaşılınca elektrikler verilmiş oldu. Doğalgazda da sorun yaşamadık.

"DEPREM SONRASI VANALARI KAPATIN, ŞALTERLERİ İNDİRİN"

Bazen ocağında vatandaşımız yemek pişiriyor olabilir, gaz kesildi gaz geldiğinde doğalgaz sızması söz konusu olabilir. Deprem geçer geçmez vanaların kapatılması lazım. Elektrikte merkezi şalterin söndürülmesi lazım. Biz şebeke bazında gerekli tedbirleri alıyoruz. Binaların içinde müdahaleyi vatandaşların yapması gerekiyor" dedi.

"DOĞALGAZ ARZINDA SIKINTI YOK"

Doğalgaz arzı ve depolamayla ilgili konuşan Dönmez şunları söyledi: "Depolar sayesinde doğalgazda arz sıkıntısı yok. Tuz Gölü'nde işletmeye alınan 600 milyon metreküplük bir depomuz var. Bir de temeli geçen aylarda atılan bir proje başlattık. O bitince 2023 -2024 gibi Tuz Gölü'nde 5,4 milyar metreküplük depo kapasitesine ulaşacağız. Silivri'de hedef 4,6 milyar metreküpe ulaşmak. Hedefimiz yüzde 20'sini depolamak. Elektrikte de bir miktar arz fazlamız var. İhraç etmek için çalışıyoruz. Irak'la görüşmelerimiz var. "

Doğalgaz fiyatlarına ilişkin soruyu yanıtlayan Dönmez şunları kaydetti: "Doğalgazda ve petrolde ülkemiz dışa bağlı. Dışarıdan aldığımız ürünü dövizle alıyoruz. Kontrol edemediğimiz bir mekanizma var. Petrol fiyatlarına bağlı olarak gelişiyor. Bugünkü petrol fiyatlarının 6 ay sonra doğalgaz fiyatlarına yansıdığını görüyoruz. Maliyetler değiştikçe tarifelere yansıyacak. Doğalgaz tarafında BOTAŞ fedakarlık yaparak süreci yönetmeye çalışıyor. Kısa vadede herhangi bir değişiklik olmayacak. Uluslararası oluşan fiyatlardan etkileniyoruz. Rafineriler bu fiyatlardan ham petrolü alıyorlar. Fiyat duyarlılığından daha az etkilenmek için enerji ürünlerini verimli kullanılmalı."

Bakan Dönmez, TürkAkım projesindeki son durum hakkında da bilgi verdi. Dönmez, "Çok hızlı yol alıyoruz. Denizdeki hatlar bitmişti. Karada alış ünitesi terminali inşaatı sürüyor. TANAP projesinde de ikinci kısım olan faz da tamamlandı. Test ve kontrolleri yapılıyor" dedi.

Dönmez, Akkuyu'da nükleer santral inşaatinin devam ettiğini belirterek, "İlk ünitenin temel üstü çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz cumhuriyetin 100. yılında ilk üniteyi devreye almak. Sinop'ta ise karşılıklı görüşerek Japonlarla projede ilerlememe kararı verdik. Sinop'ta nükleer projeye devam edeceğiz. Yeni bir çalışmayı gerektirecek konu" diye konuştu.

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