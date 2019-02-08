Enerji Bakanı'ndan doğalgaz müjdesi

Bakan Dönmez, TRT Haber ekranlarında enerji sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, 7 maden sahasının devriyle birlikte kömür üretiminde artış yaşanacağını söyledi. Dönmez ayrıca, bir ay içinde 2400 işçinin kadro işlemlerinin tamamlanacağını söyledi.
Dönmez'in açıklamalarından satırbaşları:
-Elektrik ve doğal gazda maliyet bazlı fiyatlandırma yapılıyor, buna bağlı indirim veya artışlar yapılıyor.
-Kur ve petrol fiyatlarındaki değişiklikler gaz fiyatlarını etkiliyor, gaz fiyatları da elektrik fiyatlarını etkiliyor.
-Petrol fiyatlarının oynaklığı öngörülebilirliği sınırlandırıyor.
-Petrol fiyatlarınındaki değişiklikler 1 hafta, doğal gaz fiyatlarına 6-7 ay, elektrik fiyatlarına ise 8 ay sonra yansıyor.
-Yenilenebilir kaynakların bir değişikliği söz konusu
Azami derece yerli kaynaklarının kullanımına dikkat etmek ve teşvik etmek gerekir
Maliyetlerdeki iyileşttirmeler anında fatuıralara yansıtılacak
Doğu Akdeniz'deki aramalar devam ediyor. İlk İsrail buldu.
Bu ayın sonu yada gelecek ay ilk neticeyi alacağız. İkinci gemi alımını gerçekleştirdik. 20 Şubat gibi Türk karasularına girecek.
Karada da aramalarımız var. 35-40 tane de özel sektör araması var.
Türkiye Petrolleri geçtiğimiz yıl yaklaşık 70 civarında sondaj kuyusunu muhtelif yerlerde yaptı.
Okuyucu Yorumları 24 yorum