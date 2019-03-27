'Doğal gaz ve elektrikte tarife değişikliği olmayacak'

Elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Nisan'da elektriğe zam yapılmayacağını duyurdu.

EPDK açıklamasında "1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak tüm bedeller ve vergiler dahil perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Diğer bir ifadeyle tüketicilerimizin 1 Nisan'dan itibaren geçerli tarifeler kapsamında kWh başına ödeyeceği vergiler dahil bedel mevcut tarifeler ile birebir aynıdır" denildi.

BAKAN DUYURDU: DOĞALGAZA DA ZAM YOK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de "Hem doğalgazda hem de elektrikte önümüzdeki dönemde herhangi bir tarife değişikliği olmayacak. Vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun" açıklaması yaptı.



