'Doğal gaz ve elektrikte tarife değişikliği olmayacak'

Elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Nisan'da elektriğe zam yapılmayacağını duyurdu.
EPDK açıklamasında "1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak tüm bedeller ve vergiler dahil perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Diğer bir ifadeyle tüketicilerimizin 1 Nisan'dan itibaren geçerli tarifeler kapsamında kWh başına ödeyeceği vergiler dahil bedel mevcut tarifeler ile birebir aynıdır" denildi.
BAKAN DUYURDU: DOĞALGAZA DA ZAM YOK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de "Hem doğalgazda hem de elektrikte önümüzdeki dönemde herhangi bir tarife değişikliği olmayacak. Vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun" açıklaması yaptı.
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