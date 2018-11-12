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Enerji Bakanı'ndan önemli açıklamalar

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.11.2018 11:37 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Kamudaki enerji verimliliği yatırımları için Dünya Bankası ile 200 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardık" dedi.

Enerji Bakanı'ndan önemli açıklamalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Kamudaki enerji verimliliği yatırımları için Dünya Bankası ile 200 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardık" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez enerji verimliliği yatırımı

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