Enerji Bakanlığı'ndan 'İran'a yaptırım' açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2019 Yılı Bütçesinin görüşmelerine gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Dönmez, İran'a yaptırımlarda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeye muafiyet tanındığı konusunda haberlerin bulunduğunun anımsatılmasına, "Bize yazı gelmedi, duyumlarımız var" karşılığını verdi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik ekonomik ve askeri yaptırımlarının ikinci bölümü 5 Kasım tarihinde yürürlüğe girecek.
Bazı ülkelere İran'a yaptırım uygulama muafiyeti verilebileceği iddia ediliyor. Türkiye'nin de muafiyet kapsamına alınacak ülkelerden biri olduğu belirtiliyor.
KAYNAK:AA
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