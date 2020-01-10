Enerji tasarrufu ile 132 milyon dolar ekonomiye katkı

İSTANBUL, (DHA)- Evlerde sağlanacak yüzde 10 enerji tasarrufu ile yılda 132 milyon doların, ülke ekonomisine geri kazandırılması mümkün. “Her sene yaklaşık olarak 50 milyar dolar civarında dövizi enerji için harcıyoruz, dışarıdan enerji satın alıyoruz” diyen Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın, “Yerli ve milli kaynaklarımız enerji kullanma potansiyelimize yeterli değil. Bu yüzden enerjiyi çok dikkatli kullanmamız gerekiyor” şeklinde uyarılarda bulundu. Türkiye’de enerji üretimi yılda yüzde 4 ila 5, elektrik tüketimi ise yüzde 7 ila 8 oranında artıyor. Ayrıca ülkede bir yılda kişi başı tüketilen enerjinin dörtte üçü ithal edilirken, kişi başı yıllık enerji ithalat fiyatı da 500 dolar seviyelerinde yer alıyor. Enerjide dışa bağımlı olan Türkiye’de dünya ortalamasını ikiye katlayan elektrik tüketimi artışı, enerjide verimliliğin sağlanmasını zorunlu hale getiriyor. Bu bakımdan evlerde sağlanacak yüzde 10 enerji tasarrufu ile yılda 132 milyon dolar ülke ekonomisine geri kazandırılabileceği ifade ediliyor.

10 Ocak Enerji Masrafını Azaltma Günü dolayısıyla enerji tasarrufu konusunda bilgilendirmede bulunan Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın şunları söyledi:“Enerji olmadan günlük yaşantımızı sürdürmemiz neredeyse imkânsızdır. Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke pozisyonunda. Her sene yaklaşık olarak 50 milyar dolar civarında dövizi enerji için harcıyoruz, dışarıdan enerji satın alıyoruz. Yerli ve milli kaynaklarımız enerji kullanma potansiyelimize yeterli değil. Bu yüzden enerjiyi çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. “ENERJİ KİMLİK BELGESİ DOĞRU BİR UYGULAMA” Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uygulamasının başladığı 2011 yılından itibaren Türkiye’de 1 milyon binanın EKB aldığını belirten Prof. Dr. Şenay Yalçın, “Enerjide tasarruf yaparak ekonomiye ve bütçemize katkı sağlayabiliriz. Alacağımız bazı önlemlerle kullandığımız enerjinin en az yüzde 10’unu tasarruf edebiliriz. Enerji denilince akla sadece elektrik gelmemeli. Kullandığımız yakıtlar da bunun içindedir. 2011 yılında başlatılan Enerji Kimlik Belgesi uygulaması bu bakımdan çok önemlidir. Ancak bunun doğru şekilde takibinin yapılması daha önemlidir. Böyle bir kimlik belgesinin uygulamada olması çok faydalıdır.”