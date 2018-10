Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğalgaz müjdesi

‘Türkiye 2023 Zirvesi' İstanbul Yeni Havaalanında gerçekleşti. Zirveye, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Enerji Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ASELSAN Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ve birçok konuşmacı iş adamı katıldı. Zirvede konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, madenlerde yeni bir döneme geçildiğini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “70 yıllık demokrasi tarihimizde ekonomide, siyasette, güvenlikte, dış politikada pek çok inişli çıkışlı zamanlar yaşadık. Yerli ve milli bir duruş sergileyerek Türkiye'yi büyütme gayreti içerisinde olanların çabalarına hep birlikte şahit olduk. Adeta mevcut düzene meydan okuyarak Türkiye'yi küresel bir güç haline getirmek için atılan her adımın karşısında olanların çabalarına da Türkiye'nin enerjide yakın tarihine baktığımızda net bir şekilde görebiliyoruz. Türkiye uzun yıllar zayıf koalisyon hükumetlerinin elinde köhnemiş bir siyaset anlayışına maruz kaldı. 2002 seçimlerinin ardından yepyeni bir dönem başladı. Türkiye her alanda yenilenme dönemine girmiş oldu. Halkın gerçek manada iktidarı da bu dönemde başladı. En büyük atılımlardan biri de enerji sektöründe yaşandı. Enerji alt yapımız her yönüyle modernize edildi. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yerli ve yenilenebilir kaynakların payı da arttırıldı. Türkiye'nin 65 yıllık rüyası nükleer enerjide somut adım yine bu dönemde atıldı. Kendi gemilerimizle denizlerimizde arama ve sondaj faaliyetleri de yine bu dönemde başladı. Bor cevherini ileri teknoloji ürünlere dönüştürecek süreci de başlatmış olduk. Bu yıl sonuna kadar doğalgaz gitmeyecek hiçbir şehrimiz kalmayacak” dedi.