FİNANS

Enerjisa'ya 4,8 kat talep geldi

05 Şubat 2018 16:33

Enerjisa Enerji AŞ'nin halka arzında, her biri 0,01 lira nominal değerli 100 adet paydan oluşan 1 lira nominal değerli lot başına nihai halka arz fiyatı, 6,25 lira olarak belirlendi.

Enerjisa'ya 4,8 kat talep geldi

Ak Yatırımdan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Enerjisa'nın halka arzının 1-2 Şubat'ta gerçekleştiği hatırlatıldı.

Enerjisa'nın halka arzında toplam 41 bin 650 yatırımcıdan 1 milyar 127 milyon 746 bin 193 lot talep toplandığı kaydedilen açıklamada, "Enerjisa Enerji AŞ paylarının 1-2 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında, her biri 0,01 lira nominal değerli 100 adet paydan oluşan 1 lira nominal değerli lot başına nihai halka arz fiyatı 6,25 lira olarak belirlenmiştir. Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ ve DD Turkey Holdings tarafından eşit oranlı halka arz edilen 212 milyon 592 bin 414 lira nominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 23 milyon 621bin 378 lira nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
En az yüzde 5'ten fazla pay alanlar

Öte yandan, halka arzda yüzde 5'ten fazla pay alan yatırımcıların ikisinin ABD, birinin Birleşik Krallık'tan olduğu bildirildi.

Açıklamada, Birleşik Krallık fon yönetimi şirketi Blackrock'ın 17 milyon 500 bin lira nominal tutarla yüzde 8,23, ABD'li şirket Fidelity Management & Research'ün de 15 milyon 500 bin lira nominal tutarla yüzde 7,29 pay aldığı ifade edildi. Yine ABD'li fon yönetimi şirketi Moon Capital'ın 12 milyon lira tutarla yüzde 5,64'lük hisse aldığı belirtildi. AA

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