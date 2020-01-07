Enerya’dan sosyal sorumluluk projesi; ‘Kuşlar Yuvalarına Kavuştu’

Enerji sektörünün önde gelen markalarından Enerya, dağıtım bölgelerinde hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiriyor.

Enerya Erzincan çalışanları tarafından yürütülen ‘Kuşları Yuvalandırma’ Projesi, hayata geçirildi. Enerya çalışanları ve çocukları tarafından boyanan 50 ahşap kuş yuvası ve 11 kuş yemliği, Ekşisu Kuş Cenneti’ndeki ağaçlara asıldı. Çalışanlar, kuşlar için mesire alanına kuş yemleri de serptiler.

Enerya Erzincan İşletme Müdürü Serdar Karaca, sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırlanan yuvalar için şunları söyledi: “2019 yılı içinde gerçekleştirmeyi planladığımız projelerden birini daha hayata geçirdiğimiz için mutluyuz. Kuşlar için hazırladığımız yuvaları çalışanlarımız çocuklarıyla birlikte boyayıp ağaçlara astılar. Oldukça keyifli ve faydalı bir proje oldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.”

Projeye ayrıca TEMA Vakfı tarafından teşekkür belgesi verilecek.

