Enflasyon rakamları açıklandı! 20 milyon kiracının zam oranı belli oldu

Yeni düzenlemeyle kira artış oranı ÜFE yerine TÜFE'nin on iki aylık ortalaması ile belirleneceği açıklanmıştı. Son açıklanan verilere göre TÜFE'nin on iki aylık ortalaması yüzde 16,33 şeklinde gerçekleşti. Bu da kontratını yenileyecek vatandaşın kirasına bin lirada 160 lira zam anlamına geliyor. Ancak kira artışlarını ÜFE'den TÜFE'ye geçiren düzenleme henüz Meclis'ten geçmedi. Bu yüzden artış oranları ÜFE ile belirlenmeye devam edecek ve zam oranı bin lirada 270 lira olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2018 yılı Aralık ayı verilerine göre enflasyon yüzde 0,40 düşüş ile yıllık bazda yüzde 20,30 olarak gerçekleşti.

Enflasyon rakamlar ile birlikte 15 milyon memur ve emeklinin maaş zamları da belli oldu. 2018'in son enflasyon verisi SSK ve Bağ-Kur maaşlarına yüzde 10,19 zam olarak yansıdı. Yapılacak zam sonrası en düşük işçi emeklisinin maaşı bin 125 lira oldu.

ÜFE YERİNE TÜFE'YE GEÇİLDİ

2018 enflasyonu sadece maaş zamlarını belirlemedi. Geçtiğimiz aylarda açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda 20 milyon kiracıyı yakından ilgilendiren kira artış oranlarında belirleyici olarak artık ÜFE yerine TÜFE'ye geçileceği belirtilmişti.