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Enflasyon rakamları açıklandı! 20 milyon kiracının zam oranı belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2019 12:09 | Son Güncelleme

2018 yılı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından 20 milyon kiracının merakla beklediği kira zam oranı da belli oldu. Son açıklanan verilere göre TÜFE'nin on iki aylık ortalaması yüzde 16,33 şeklinde gerçekleşti. Bu da kontratını yenileyecek vatandaşın kirasına bin lirada 160 lira zam anlamına geliyor.

Enflasyon rakamları açıklandı! 20 milyon kiracının zam oranı belli oldu

Yeni düzenlemeyle kira artış oranı ÜFE yerine TÜFE'nin on iki aylık ortalaması ile belirleneceği açıklanmıştı. Son açıklanan verilere göre TÜFE'nin on iki aylık ortalaması yüzde 16,33 şeklinde gerçekleşti. Bu da kontratını yenileyecek vatandaşın kirasına bin lirada 160 lira zam anlamına geliyor. Ancak kira artışlarını ÜFE'den TÜFE'ye geçiren düzenleme henüz Meclis'ten geçmedi. Bu yüzden artış oranları ÜFE ile belirlenmeye devam edecek ve zam oranı bin lirada 270 lira olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2018 yılı Aralık ayı verilerine göre enflasyon yüzde 0,40 düşüş ile yıllık bazda yüzde 20,30 olarak gerçekleşti.

Enflasyon rakamlar ile birlikte 15 milyon memur ve emeklinin maaş zamları da belli oldu. 2018'in son enflasyon verisi SSK ve Bağ-Kur maaşlarına yüzde 10,19 zam olarak yansıdı. Yapılacak zam sonrası en düşük işçi emeklisinin maaşı bin 125 lira oldu.

ÜFE YERİNE TÜFE'YE GEÇİLDİ

2018 enflasyonu sadece maaş zamlarını belirlemedi. Geçtiğimiz aylarda açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda 20 milyon kiracıyı yakından ilgilendiren kira artış oranlarında belirleyici olarak artık ÜFE yerine TÜFE'ye geçileceği belirtilmişti.

DÜZENELEME MECLİS'TE

2018 yılının son enflasyon verisi yıllık bazda yüzde 0,40 düşüş ile yüzde 20,30 olurken kira artış oranlarını belirleyecek olan rakamlar da belli oldu. Kira zam oranlarının TÜFE üzerinden belirlenmesini ön gören düzenleme Meclis'in tatile girmesi nedeniyle henüz yasalaşmadı.
ÜFE baz alınacak

O yüzden düzenleme yasalaşana kadar kira zam oranlarında ÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınmaya devam edecek. Aralık enflasyonu ile 12 aylık ortalama ÜFE yüzde 27 olarak belirlendi.

BİN LİRADA 270 LİRA ZAM

Yüzde 27'lik rakam Ocak 2019 itibariyle yeni kiraya çıkacak olan ya da kontratını yenileyecek olan kiracıların zam oranını da belirleyecek. Bu da bin lira kirada 270 lira zam anlamına geliyor.

TÜFE'DE 110 LİRA DAHA AZ

Öte yandan düzenlemeyle geçilmesi planlanan TÜFE'deki 12 aylık ortalama artış ise yüzde 16,33 oldu. Bu hesaplamaya göre bin TL'lik bir evde oturan vatandaşın kirası yüzde 16'lık zam sonrası bin 160 TL'ye yükselecekti. Böylelikle kiracılar 110 lira daha az ödeyecekti. KAYNAK:YENİŞAFAK

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Anahtar Kelimeler:
kira düzenlemesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyon rakamları

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