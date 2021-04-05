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Enflasyon rakamları açıklandı mı? Mart ayı enflasyonu ne kadar oldu? İşte en çok artan ve azalan ürünler

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.04.2021 10:22 | Son Güncelleme

   TÜİK, mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi mart ayı içerisinde yüzde 1,08 yükseliş kaydederek, senelik olarak yüzde 16,19 olarak gerçekleşti. Öte yandan en çok artan ve azalan ürünler de belli oldu.

Enflasyon rakamları açıklandı mı? Mart ayı enflasyonu ne kadar oldu? İşte en çok artan ve azalan ürünler

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında Şubat ayına nazaran yüzde 1,08, 2020’nin Aralık ayına göre yüzde 3,71, bir 2020’nin mart ayına göre yüzde 16,19 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13,18 artış gerçekleşti.

AYLIK EN AZ ARTIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA

Aylık en az artış gösteren grup yüzde 0,04 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Mart ayında ulaştırma grubunda değişim gerçekleşmedi. En az artış gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,54 ile ev eşyası ve yüzde 0,70 ile konut oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 3,70 ile sağlık, yüzde 2,77 ile eğitim ve yüzde 2,60 ile lokanta ve oteller oldu. Mart 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 93 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 35 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 287 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA

Yıllık en düşük artış yüzde 2,87 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %7,43 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 8,01 ile haberleşme ve yüzde 8,33 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 24,85 ile ulaştırma, yüzde 23,64 ile ev eşyası ve yüzde 21,49 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

enflasyon oranı

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ AYLIK %1,26 ARTTI

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 17,49, aylık yüzde 1,26 arttı. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,26, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,49 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,25 artış gerçekleşti.

enflasyon rakamları


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