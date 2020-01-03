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  4. Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 10:12 | Son Güncelleme

Yılın son ayı enflasyon verilerine göre; tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11,84, aylık yüzde 0,74, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 7,36, aylık yüzde 0,69 arttı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Aralık dönemi tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve yurt için fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Yılın son ayı enflasyon verilerine göre; tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11,84, aylık yüzde 0,74, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 7,36, aylık yüzde 0,69 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Aralık dönemi tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve yurt için fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; TÜFE’de (2003=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,84 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,18 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış yüzde 3,16 ile haberleşme grubunda gerçekleşti
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 4,53 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 7,03 ile eğlence ve kültür ve yüzde 9,79 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 43,12 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 14,46 ile eğitim, yüzde 13,63 ile sağlık ve çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Aylık en yüksek azalış yüzde 1,91 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu
Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Aralık ayında azalış gösteren diğer bir grup yüzde 0,11 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Aralık ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, yüzde 2,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 0,57 ile ulaştırma, yüzde 0,42 ile sağlık ve çeşitli mal ve hizmetler oldu.
Aralık 2019’da, endekste kapsanan 418 maddeden, 131 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 34 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 253 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 10,76, aylık yüzde 0,41 arttı
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,41, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,76 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,36 artış gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi
Yİ-ÜFE (2003=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,36 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,56 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen su temini yıllık yüzde 7,94 azaldı
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 13,31, imalatta yüzde 6,98, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 12,43 artış, su temininde yüzde 7,94 azalış olarak gerçekleşti. Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 0,54, imalatta yüzde 0,83 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,88, su temininde yüzde 0,59 azalış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarında yıllık en düşük artış yüzde 4,27 ile ara malında gerçekleşti
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 4,27, dayanıklı tüketim malında yüzde 7,25, dayanıksız tüketim malında yüzde 11,93, enerjide yüzde 9,02, sermaye malında yüzde 8,09 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 0,70 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 0,16 azalış, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,24 artış, enerjide yüzde 0,01 azalış, sermaye malında yüzde 0,42 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık en yüksek azalış yüzde 7,94 ile suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılmasında gerçekleşti
Yıllık en fazla azalış; yüzde 7,94 ile suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması, yüzde 3,49 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 2,76 ile ana metaller olarak gerçekleşti. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 25,22, tütün ürünleri yüzde 25,17, diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri yüzde 16,78 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış yüzde 3,83 ile diğer ulaşım araçlarında gerçekleşti
Aylık en fazla azalış; yüzde 3,83 ile diğer ulaşım araçları, yüzde 0,88 ile elektrik, gaz üretim ve dağıtımı, yüzde 0,59 ile suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 3,31, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 2,01, gıda ürünleri yüzde 1,83 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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