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Enflasyon Raporu, yarın İstanbul'da açıklanacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.04.2019 12:07 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın 2'inci Enflasyon Raporu'nu yarın İstanbul'da açıklayacak.

Enflasyon Raporu, yarın İstanbul'da açıklanacak

TCMB'den yapılan duyuruda, "Enflasyon Raporu 2019-II"nin 30 Nisan'da yayımlanacağı belirtilerek, raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte İstanbul'da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi.

Duyuruda, toplantının saat 10.30'da Marriott Şişli Otel'inde gerçekleştirileceği, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın da toplantıda bir sunum yapacağı kaydedildi.

Enflasyon Raporu 2019-II Bilgilendirme Toplantısı, bankanın genel ağ sitesinden de canlı yayımlanacak.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
merkez bankası enflasyon raporu

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