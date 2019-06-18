'Enflasyona Endeksli Konut Kredisi' kampanyasına Halkbank da katıldı

“Ekonomimizin dengelenme sürecinde attığımız adımlarla piyasaları rahatlatırken, enflasyon oranlarındaki düşüş beklentileri doğrultusunda geliştirdiğimiz ürünlerle de müşterilerimize kolaylıklar sunmaktayız. Enflasyonun düşüş trendine girdiği bu süreçte, müşterilerimizin faiz oranlarından etkilenerek satın alma kararlarını ertelemelerini istemiyoruz. Uygun koşullarıyla konut taleplerini öne çekmesini amaçladığımız Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ürünümüzle müşterilerimize ve ekonomimize destek olmaya devam etmekteyiz. Elbirliği yaptığımız ölçüde ekonomimiz daha da iyiye gidecek, doğru yatırımları doğru zamanda yapanlar ekonomimiz güçlendikçe daha fazla kazanacaktır.”

Müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına etkin çözümler üretmeyi sürdüren Halkbank, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine Enflasyona Endeksli Konut Kredisi imkânı sağlayacak. 120 aya kadar vade seçeneği sunan kredi kapsamında faiz oranları TÜFE'ye bağlı olarak değişecek ve enflasyon oranıyla birlikte taksit tutarları da düşecek.

FAİZ ORANLARI PERİYODİK OLARAK GÜNCELLENECEK

Halkbank'ın Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'nde faiz oranları, müşteri tercihine göre her 6 ya da 12 ayda bir otomatik olarak güncellenecek. Güncelleme döneminde, bulunulan aydan bir önceki ayda TÜİK tarafından açıklanan TÜFE (Tüketici Fiyatları Endeksi) yıllık yüzde değişim oranına Banka tarafından sözleşmede belirlenen marj oranı eklenerek geçerli faiz oranı belirlenecek. Diğer taraftan, kredi için müşterileri koruyan bir azami faiz oranı da belirlenecek ve değişim dönemlerinde belirlenecek yeni faiz oranı azami faiz oranını aşamayacak. Ayrıca kredisini erken ödemek isteyen müşterilerden “erken ödeme tazminatı” tahsil edilmeyecek.