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Enflasyonda tanzim satış etkisi

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.03.2019 15:27 | Son Güncelleme

Bugün açıklanan şubat ayı enflasyon rakamlarını yorumlayan Prof. Dr. Emre Alkin, devletin tarım fiyatlarına doğrudan müdahalesi ve giyim-ayakkabı sektöründeki gerileme sayesinde TÜFE’deki yüzde 0.16’lık artışın aslında beklentinin altında olduğunu söyledi.

Enflasyonda tanzim satış etkisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan Şubat ayı enflasyon verilerini yorumlayan Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, şubat ayında yüzde 0.16’lık artışın beklentinin altında geldiğinin altını çizdi. Alkin, “Bunda iki temel unsur var: Birincisi devletin tarım fiyatlarına doğrudan müdahale yapılması. İkincisi de giyim ve ayakkabı sektöründe ciddi bir gerileme oluşması. Enflasyonun yüzde20’nin altında olmasının çekirdek enflasyonun da yüzde 19.02’den yüzde 18.12’ye gerilemesinin de önemli bir gelişme olduğunu söyleyelim. Tam istediğimiz hızda gerilemiyor, ancak bunu da şükür diyoruz. Çünkü daha önceki yıllarda ocak, şubat ve mart ayları aslında enflasyonun sürekli yükseldiği aylar. Genelde yaz aylarına doğru enflasyondaki seyir yumuşuyor” şeklinde konuştu.


"EŞİNE AZ RASTLANAN BİR ENFLASYON GELİŞİMİ GÖRÜYORUZ"

"Enflasyondaki aylık seyre baktığımız zaman Cumhuriyet tarihinde eşine az rastlanan bir enflasyon gelişimi görüyoruz" diyen Prof. Dr. Alkin, "Kasım ve aralık ayında enflasyon eksi çıkmıştı, ocak ayında yüzde 1’lik bir artış oldu. Şimdi de yüzde 0.16’lık bir artış var. Aslında bu çok görmeye alışkın olduğumuz bir durum değil. Geçen senenin aynı ayında enflasyon yüzde 0.73 olmuştu, mart ayında yüzde 0.99’a yükselmişti, nisan ayında yüzde 1.87 olmuştu. Normalde ocak, şubat ve mart ayında enflasyonun tırmandığını görüyoruz. Bu sefer böyle bir şey görmedik. Bunu daha önce de belirttiğim gibi iki önemli unsura bağlıyorum: Devletin tarımsal fiyatlara doğrudan müdahalesi ve dayanıklı-dayanıksız tüketim mallarında firmaların piyasayı canlı tutmak amacıyla yüksek iskonto ile çalışmaları" ifadelerini kullandı.


"DENGELENME İÇİN BİRKAÇ AYA DAHA İHTİYAÇ VAR"

Son olarak 'çekirdek enflasyon' hakkında konuşan Prof. Dr. Emre Alkin, "Çekirdek enflasyon benim çok önemsediğim bir endeks. Çünkü çekirdek enflasyon içinde mevsimsellik barındırmayan ve bizim her ay tüketmeye mecbur olduğumuz mal ve hizmetleri içeriyor. Böyle baktığınız zaman hala gidilecek çok ciddi bir mesafe olduğunu gösteriyor. ‘Ekonomide şu an ciddi bir dengelenme oluyor’ şeklinde var deniyor ama bence dengelenme daha tam olarak oluşmadı. Bu dengelenmenin oluşması için birkaç ay daha beklememiz lazım" dedi. KAYNAK:DHA


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