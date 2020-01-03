“Enflasyonda tek hane için yoğun çaba lazım”

İSTANBUL, (DHA)- Prof. Dr. Emre Alkin, bazı ürünlerdeki vergi indirimleri, fiyatları aşağı çekse de, enflasyonu kalıcı şekilde tek haneye düşürmek için zorunlu tüketim ürünlerinde bir sükûnete ihtiyaç olduğunu söyledi.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, yüzde 0.74’lük Aralık ayı enflasyonu ile yüzde 11.84’lük 2019 yılı enflasyonunu değerlendirdi. Ortaya çıkan rakamların şaşırtmadığını belirten Prof. Dr. Alkin “Aslında İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ücretliler Geçinme Endeksi verilerinden, Aralık enflasyonunun bu seviyede çıkacağının sinyallerini almıştık. Bazı ekonomistler yüzde 0.5’in altında bir Aralık ayı enflasyonu bekleseler de bence bu imkansızdı. Dolayısıyla yüzde 0.74 ile Aralık enflasyonu beklediğim gibi çıktı” dedi.

“SÖZ KONUSU RAKAMLAR FAİZ KARARLARINA DOĞRUDAN ETKİ YAPACAK”

Enflasyonda gelinen son durumun iki önemli gelişmeye işaret ettiğini ifade eden Alkin şöyle devam etti:

“Bunlardan birincisi 2020 yılında her ay başında heyecanla enflasyon oranlarını bekleyeceğiz. Çünkü söz konusu rakamlar faiz kararlarına doğrudan etki yapacak. İkincisi ve daha da önemlisi, yüzde 8.6’lık hedeflenen enflasyonu yakalamak için herhangi bir ay yüzde 1’in üzerinde enflasyonla karşılaşmamamız gerekiyor. Eğer böyle bir gelişme yaşanırsa, izleyen aylarda mutlaka eksi enflasyon çıkmalı ki hedef tutsun.”