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Enflasyondaki düşüşün sebebi ne?

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.07.2019 14:38 | Son Güncelleme

Altınbaş Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Seçil Yıldırım Karaman, geçen yılın haziran ayında enflasyonda büyük sıçrama yaşandığını hatırlatarak bu nedenle bugün açıklanan veride güçlü bir baz etkisi görüldüğünü belirtti. Dr. Karaman, ekonomideki daralmanın da enflasyonu aşağıya çektiğini ifade etti.

Enflasyondaki düşüşün sebebi ne?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon verisini değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Seçil Yıldırım Karaman, “Tüketici enflasyonunun Haziran ayında yıllık bazda yüzde 15.72, aylık bazda ise yüzde 0.03 arttığını görüyoruz. Enflasyondaki düşüş ekonomistler tarafından zaten bekleniyordu. Ekonomistlerin yıllık enflasyon için ortalama beklentisi yüzde 15.7, aylık enflasyon için ise yüzde 0.05 civarındaydı. Enflasyon beklentilere yakın gerçekleşti” dedi.

“GIDADAKİ DÜŞÜŞ ETKİLİ OLDU”

Dr. Karaman, “Enflasyonda özellikle gıda ve alkolsüz içecekte düşüş yaşandı. Geçen ay bu grupta yıllık enflasyon yüzde 28.44’tü. Bu ay yüzde 19.20’e düştü. Enflasyondaki düşüşün en önemli sebebi budur. Çünkü enflasyondaki en büyük ağırlık bu gruptadır. Gıda grubunda da baz etkisi var. Geçen yıl Haziran ayında gıda fiyatlarındaki enflasyon yüzde 11’den 18.89’a çıkmıştı. Taze sebze meyve enflasyonu da geçen sene yüzde 2.8’den yüzde 33’e sıçramıştı.

Bu Haziran’da gıda fiyatlarında bir önceki aya yüzde 1.65’lik gerileme görüldü.

Gıda fiyatlarındaki düşüşte hasat mevsiminde olmamız ve liranın geçen ay değer kazanması da etkili olmuş olabilir” dedi.

“DÜŞÜŞÜN BASKIN SEBEBİ BAZ ETKİSİ”

Talep daralmasına da dikkat çeken Dr. Karaman, “Düşüşün en önemli nedeni, baz etkisi. Geçen yıl haziran ayında enflasyon yüzde 11.5’ten yüzde 15.39’a yükselmişti. Dolayısıyla bu ay geçen yıla göre önemli bir baz etkisi gördük. Enflasyondaki düşüşün ikinci nedeni talep daralmasıdır. Son iki çeyrekte Türkiye ekonomisi yüzde 3 ve 2.6 daraldı. Tüketim ve yatırımlar bu dönemlerde daralmada önemli rol oynadı. İşsizliğin de yüzde 14’ün üzerinde olduğunu düşünecek olursak ekonominin resesyonda olduğunu söyleyebiliriz. Talepteki daralmaya bağlı olarak enflasyonda aşağı yönlü ivmelenme görüyoruz” diye konuştu.

KAYNAK:DHA

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