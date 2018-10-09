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Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.10.2018 14:02 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli; "Zincir marketlerde 50 üründe 2 ay yüzde 10 indirim yapılacak" açıklamasında bulundu.

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Ucuz Et Projesi'nin devam edeceğini açıklayan Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ise, enflasyonla mücadele kapsamında bugünden geçerli alınan kararları şu şekilde açıkladı;

Enflasyonla mücadele programımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugün dünya nüfusu 7 milyar, önümüzdeki 2050 yılına baktığımızda 9 milyar olacak. Şehirleşmemiz yüzde 55, 2050'ye baktığımızda çok daha fazlasını yapacağız. Bu zor ev ödevini yapmamız lazım.

Gıda arz güvenliği ekonominin hızlı olduğu durumlarda ön plana çıkıyor. 2 görevimiz var. Üreticiyi korumak ve tüketiciyi kollamak. İkisini de yapma yolunda ödevimizi aldık çalışıyoruz. Tohumdan sofraya tüm sorunları ortadan kaldırmanın yolunu arıyoruz. Heybeyi doldurarak geldik.

Yaptıklarımızın üzerine neler yapabiliriz dedik. Serbest piyasa ekonomisi tabii ki işleyecek. Gıda arz güvenliğini de mutlaka sağlayacağız. Örneğin kıyma 29, kuşbaşı 31 TL'den satılıyor. Ucuz fiyattan alınıyordu, alınmaya devam edecek. Ucuz et projesi devam edecek. Çaykur bundan sonra da zam yapmayacak. Zincir marketlerde 50 üründe 2 ay yüzde 10 indirim yapacak.

Et ve Süt Kurumu 10 üründe yüzde 10 indirim yaptı. Atatürk Orman Çiftliği 14 üründe yüzde 10 indirim yaptı. Sığ ve toz gübreyle yemde yüzde 10 indirim yapıldı.

5 BÜYÜK MARKET ZİNCİRİ İNDİRİM AÇIKLADI

Carrefour, BİM, Şok, Migros ve Metro 50 üründe iki ay süreyle yüzde 10 indirim yaptığını açıkladı.

KOSGEB alacaklarında 3 ay ilave erteleme yapıldı.

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Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı market indirim

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
enflasyonla mücadeleye bak. komedi
Resmen bizle dalga geçiyorlar.Yoksa gerçekten bunlarla mutlu olur mu olduk ?
Peki 2 ay sonra ne olacak ? Aklımızla dalga geçmeyin lütfen.
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