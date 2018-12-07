Enflasyonla mücadeleye destek için çalışanlara bir maaş ikramiye verdiler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koordinesinde açıklanan Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında ürün ve hizmetlerinde yıl sonuna kadar asgari yüzde 10 indirim yapmayı taahhüt eden firmalara, Sungurlu-Samsun kara yolunda faaliyet gösteren Sun-Ka Kağıt Karton ve Karton Ambalaj şirketleri de eklendi.

Program kapsamında, yöneticiliklerini Zeki ve Levent Öztekin kardeşlerin yaptığı iki ayrı firmada istihdam edilen 150 kişiye bir maaş ikramiye verildi, ayrıca firmaların ürün ve hizmetlerinde de asgari yüzde 10 indirim uygulandı.

Yöneticilerden Zeki Öztekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de yaşanan ekonomik gelişmelerden dolayı Enflasyonla Topyekün Mücadeleye Destek Programı'na destek vermek için karar aldıklarını söyledi.

Programın açıklandığı tarihten itibaren ürün ve hizmet fiyatlarında yüzde 10’luk bir indirime gittiklerini ayrıca çalışanlara da bir maaş ikramiye verdiklerini vurgulayan Öztekin, "Yönetim olarak şirketlerimizin her zaman en değerli kaynakları olarak gördüğümüz çalışanlarımıza, ekonomik dalgalanmalara karşı bu zor günleri daha iyi geçirebilmeleri için bir miktar destek vermek istedik. Bu kış aylarında yaşayabilecekleri zorlukları beraber üstlenelim istedik." dedi.