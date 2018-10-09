Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı açıkladı. Ekonomi yönetimi, hazırlıkları uzun süredir devam eden enflasyonla topyekün mücadele programını tamamladı. BAKAN ALBAYRAK'IN AÇIKLAMASINDAN SATIR BAŞLARI; "Yatırımcı güvenini çok ileriye taşıyacağız. Şimdi sıra kur dalgalanmalarında dengelenmeyi sağlamakta. Kurdaki hareket fiyat geçişkenliği oluşturdu. Bu nedenle eylül ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Fiyatlarda normalleşmenin sağlanacağı bir sürece giriyoruz. Spekülatif ataklarla oluşan bu tablo hiç kimsenin çıkarına değil. Bütün paydaşların birlikte kazandığı bir tablo oluşturacağız. İşsizliğin artmaması için neler yapabiliriz bunları da çalıştık. İş dünyamız ve birliklerimizle iletişime geçerek görüşmeler yaptık. Tüm firmalarımızdan asgari yüzde 10 indirim yapmalarını talep ettik. Yüzde 10 indirim enflasyon sepetindeki tümmürünleri kapsıyor. Bu mücadeleye omuz verelim. Bu logoyla AVM'lerimizi süsleyeceğiz. ENFLASYONLA MÜCADELE İÇİN SİTE KURDUK Bu kapsamda 'enflayonlamucadele.org' diye bir site kurduk. Kampanyaya destek olmak isteyenler bu siteden dahil olabilir. Sözleşmelerde Türk Lirası'na geçiş, tüketici kredileri ve kredi kartı taksit oranlarına sınırlama adımlarını attık.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZA YILSONUNA KADAR ZAM YOK Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapmayacağız. KDV iadeleriyle ilgili ödeme süreçlerini hızlandırıp yıl sonuna kadar başvuruları neticelendireceğiz. BANKALAR FAİZ ORANLARINA YÜZDE 10 İNDİRİM YAPACAK (AĞUSTOS'TAN GEÇERLİ) Bankalar, 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yüksek faizlerde kullandırılan kredilerin faizini yüzde 10 düşürecek. Kısmi çalışma devreye sokulacak. Şirketlerin işten çıkarması önlenecek. VATANDAŞLARIMIZ İNDİRİM LOGOLU ÜRÜNLERİ TERCİH ETSİN Ticaret Bakanlığı ALO 173 hattından şikayet takibi yapacak. Gıda enflasyonuna karşı önlemler çerçevesinde hal yasası değişecek. Fiyat takibi için ürün gözetimi kurulacak. Vatandaşlarımız yüzde 10 indirim logosu olan işyerlerini tercih etsinler. Sürece byüyk katkı veren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğluna'da teşekkür ediyorum." İş dünyasının önemli simaları da programın açıklandığı merkezde bulundu. İş dünyası temsilcileri, Bakan Albayrak'ın konuşması öncesinde kısa değerlendirmelerde bulundu.

TBB BAŞKANI AYDIN: FİNANS SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, “Bankalar olarak ekonominin finansmanı için kaynak bulmaya ve finans sağlamaya devam edeceğiz. Nominal faiz hadlerinin daha aşağı seviyede olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. MÜSİAD BAŞKANI KAAN: ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YAPMAYA HAZIRIZ MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ise, "MÜSİAD üzerine düşen görevi yapmaya hazırdır. Ekonomi yönetimimizin enflasyonla topyekun mücadele sonuna kadar desteklediğimizi ifade etmek istiyorum." dedi. TÜSİAD BAŞKANI BİLECİK: İKİ ADIM ÖNEMLİ, SIKI PARA VE MALİYE POLİTAKASI TÜSİAD Başkanı Bilecik ise konuşmasında şunları söyledi: Enflasyonla Mücadele Programı, zorlu dönemden çıkışın en önemli hamlesidir. İş dünyası olarak bu programın başarısı için fazlasıyla sorumluluk almaya, görevimizi yerine getirmeye hazırız. Enflasyonun düşürülmesi için en önemli iki adım, sıkı para politikası ve bunu destekleyecek tasarruf tedbirlerini içeren maliye politikasının sürdürülmesidir. Sürdürülebilir güven ortamının dış ilişkilerde değeri bir hayli yüksektir, etkili bir dış politika ekonomimizi fazlasıyla güçlendirecektir.

TARIM ÜRÜNLERİ İÇİN ALINAN KARARLAR Ucuz Et Projesi'nin devam edeceğini açıklayan Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ise, enflasyonla mücadele kapsamında bugünden geçerli alınan kararları şu şekilde açıkladı;

"Gübrede 35 ürüne yüzde 10 indirim yapılacak, Çaykur zam yapmayacak, sulama ürünlerine yönelik yüzde 10 indirime gidilecek, Et ve Süt Kurumu 10 üründe yüzde 10 indirim yaptı, Atatürk Orman Çiftliği 14 üründe yüzde 10 indirim yaptı, sığ ve toz gübreyle yemde yüzde 10 indirim yapıldı, TMO pirinci yüzde 20-40 indirimle arasında satmaya devam edecek, Carrefour, BİM, Şok, Migros ve Metro 50 üründe iki ay süreyle yüzde 50 indirim yapacak." İŞLETMELERE YENİ FİNASMAN DESTEĞİ Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasından satır başları şöyle: Bağlı kurumlarımızla birlikte elimizdeki tüm araçları seferber ediyoruz. Öncelikle finansman destek programını hayata geçiriyoruz. İşletmelerin TL cinsi kredilerinde yüzde 14'e kadar finansman desteği vereceğiz. İhracat yapacak olan KOBİ’lere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli libor oranında yeni bir destek veriyoruz. 3 milyar liralık finansman erişim sağlanmış olacak. KOSGEB borçları 1 yıl ertelenecek. KOSGEB tarafından destek kararı alınan üç farklı programla toplamda 1 milyar liralık makine ve teçhizat yatırımına %25’e kadar ilave destek sağlayacağız. Cari açığa neden olan ürünler için yerlileştirme programı kapsamındaki ikinci çağrımızda, en az 1,5 milyar liralık yeni yatırıma destek vereceğiz