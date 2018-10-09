FİNANS

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.10.2018 12:47 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı açıkladı. 'İş dünyamız ve birliklerimizle iletişime geçerek görüşmeler yaptık. Tüm firmalarımızdan asgari yüzde 10 indirim yapmalarını talep ettik' dedi. Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını da bildirdi.

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı açıkladı.

Ekonomi yönetimi, hazırlıkları uzun süredir devam eden enflasyonla topyekün mücadele programını tamamladı.

BAKAN ALBAYRAK'IN AÇIKLAMASINDAN SATIR BAŞLARI;

"Yatırımcı güvenini çok ileriye taşıyacağız. Şimdi sıra kur dalgalanmalarında dengelenmeyi sağlamakta. Kurdaki hareket fiyat geçişkenliği oluşturdu. Bu nedenle eylül ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Fiyatlarda normalleşmenin sağlanacağı bir sürece giriyoruz. Spekülatif ataklarla oluşan bu tablo hiç kimsenin çıkarına değil.

Bütün paydaşların birlikte kazandığı bir tablo oluşturacağız. İşsizliğin artmaması için neler yapabiliriz bunları da çalıştık. İş dünyamız ve birliklerimizle iletişime geçerek görüşmeler yaptık. Tüm firmalarımızdan asgari yüzde 10 indirim yapmalarını talep ettik. Yüzde 10 indirim enflasyon sepetindeki tümmürünleri kapsıyor. Bu mücadeleye omuz verelim. Bu logoyla AVM'lerimizi süsleyeceğiz.

enf-aciklama1

ENFLASYONLA MÜCADELE İÇİN SİTE KURDUK

Bu kapsamda 'enflayonlamucadele.org' diye bir site kurduk. Kampanyaya destek olmak isteyenler bu siteden dahil olabilir. Sözleşmelerde Türk Lirası'na geçiş, tüketici kredileri ve kredi kartı taksit oranlarına sınırlama adımlarını attık.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZA YILSONUNA KADAR ZAM YOK

Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapmayacağız. KDV iadeleriyle ilgili ödeme süreçlerini hızlandırıp yıl sonuna kadar başvuruları neticelendireceğiz.

BANKALAR FAİZ ORANLARINA YÜZDE 10 İNDİRİM YAPACAK (AĞUSTOS'TAN GEÇERLİ)

Bankalar, 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yüksek faizlerde kullandırılan kredilerin faizini yüzde 10 düşürecek. Kısmi çalışma devreye sokulacak. Şirketlerin işten çıkarması önlenecek.

VATANDAŞLARIMIZ İNDİRİM LOGOLU ÜRÜNLERİ TERCİH ETSİN

Ticaret Bakanlığı ALO 173 hattından şikayet takibi yapacak. Gıda enflasyonuna karşı önlemler çerçevesinde hal yasası değişecek. Fiyat takibi için ürün gözetimi kurulacak. Vatandaşlarımız yüzde 10 indirim logosu olan işyerlerini tercih etsinler. Sürece byüyk katkı veren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğluna'da teşekkür ediyorum."

İş dünyasının önemli simaları da programın açıklandığı merkezde bulundu.

İş dünyası temsilcileri, Bakan Albayrak'ın konuşması öncesinde kısa değerlendirmelerde bulundu.

TBB BAŞKANI AYDIN: FİNANS SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, “Bankalar olarak ekonominin finansmanı için kaynak bulmaya ve finans sağlamaya devam edeceğiz. Nominal faiz hadlerinin daha aşağı seviyede olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

MÜSİAD BAŞKANI KAAN: ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YAPMAYA HAZIRIZ

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ise, "MÜSİAD üzerine düşen görevi yapmaya hazırdır. Ekonomi yönetimimizin enflasyonla topyekun mücadele sonuna kadar desteklediğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

TÜSİAD BAŞKANI BİLECİK: İKİ ADIM ÖNEMLİ, SIKI PARA VE MALİYE POLİTAKASI

TÜSİAD Başkanı Bilecik ise konuşmasında şunları söyledi: Enflasyonla Mücadele Programı, zorlu dönemden çıkışın en önemli hamlesidir. İş dünyası olarak bu programın başarısı için fazlasıyla sorumluluk almaya, görevimizi yerine getirmeye hazırız. Enflasyonun düşürülmesi için en önemli iki adım, sıkı para politikası ve bunu destekleyecek tasarruf tedbirlerini içeren maliye politikasının sürdürülmesidir. Sürdürülebilir güven ortamının dış ilişkilerde değeri bir hayli yüksektir, etkili bir dış politika ekonomimizi fazlasıyla güçlendirecektir.

TARIM ÜRÜNLERİ İÇİN ALINAN KARARLAR

Ucuz Et Projesi'nin devam edeceğini açıklayan Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ise, enflasyonla mücadele kapsamında bugünden geçerli alınan kararları şu şekilde açıkladı;
"Gübrede 35 ürüne yüzde 10 indirim yapılacak, Çaykur zam yapmayacak, sulama ürünlerine yönelik yüzde 10 indirime gidilecek, Et ve Süt Kurumu 10 üründe yüzde 10 indirim yaptı, Atatürk Orman Çiftliği 14 üründe yüzde 10 indirim yaptı, sığ ve toz gübreyle yemde yüzde 10 indirim yapıldı, TMO pirinci yüzde 20-40 indirimle arasında satmaya devam edecek, Carrefour, BİM, Şok, Migros ve Metro 50 üründe iki ay süreyle yüzde 50 indirim yapacak."

İŞLETMELERE YENİ FİNASMAN DESTEĞİ

Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasından satır başları şöyle: Bağlı kurumlarımızla birlikte elimizdeki tüm araçları seferber ediyoruz. Öncelikle finansman destek programını hayata geçiriyoruz. İşletmelerin TL cinsi kredilerinde yüzde 14'e kadar finansman desteği vereceğiz. İhracat yapacak olan KOBİ’lere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli libor oranında yeni bir destek veriyoruz. 3 milyar liralık finansman erişim sağlanmış olacak. KOSGEB borçları 1 yıl ertelenecek. KOSGEB tarafından destek kararı alınan üç farklı programla toplamda 1 milyar liralık makine ve teçhizat yatırımına %25’e kadar ilave destek sağlayacağız. Cari açığa neden olan ürünler için yerlileştirme programı kapsamındaki ikinci çağrımızda, en az 1,5 milyar liralık yeni yatırıma destek vereceğiz

'EMEKÇİYİ DE VE İŞVERENİ DE ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ'

Aile Çalışma ve Sosyal Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ise şunları söyledi;

"Emekçileri enflasyon karşısında ezdirmedik, ezdirmemeye devam edeceğiz. İşvereni de koruyacağız. İşvereni desteklemek için politikalar geliştirmeye devam edeceğiz. Yapısal reformlar konusunda enflasyonla mücadeleye destek vereceğiz. Birçok reform paketi programın içinde yer alacak. İstihdamı destekleyecek yeni programlar da açıklayacağız. Kısa çalışma ödeneğini yakın zamanda planlıyoruz."

ENFLASYONLA TOPYEKUN MÜCADELE GÖRSELLERİ YAYINLANDI

enf-etiket

ETİKET

etiket1

etiket2

etiket3


PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Eylülde en fazla reel getiri avrodanEylülde en fazla reel getiri avrodan
Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazançDeneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı ekonomi yönetimi

En Çok Okunan Haberler

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç

Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç

IMF'den 'Türkiye ekonomisi' kararı!

IMF'den 'Türkiye ekonomisi' kararı!

Eyfel kulesini geride bırakmıştı! İşte son durum

Eyfel kulesini geride bırakmıştı! İşte son durum

Dolar ne kadar? 9 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? 9 Ekim dolar yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bankalar tüm kredilerde standartları sıkılaştırdı

Bankalar tüm kredilerde standartları sıkılaştırdı

Çıraklara bin 602 TL harçlık

Çıraklara bin 602 TL harçlık

50 ilin kaderini değiştirecek Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi’nde sona yaklaşıldı

50 ilin kaderini değiştirecek Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi’nde sona yaklaşıldı

Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Okuyucu Yorumları 70 yorum
Elektrik ve doğalgaza daha ne kadar zam yapılacak. 3 ayda % 30 zam yapıldı zaten. Yıl sonuna kadar yoksa yıl başında var demektir.
Zamli fiyatin ustunden zam % 50 yapar
bu ancak ilk okul birlere calisma dersi hazirlar nerede bunda o kafa yanindakiler bi umut
yav he he
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Bahçede 10 TL markette 120 TL!

Bahçede 10 TL markette 120 TL!

İstanbul-İzmir arasının 3,5 saate inmesinde sona yaklaşıldı

İstanbul-İzmir arasının 3,5 saate inmesinde sona yaklaşıldı

Eylülde en fazla reel getiri avrodan

Eylülde en fazla reel getiri avrodan

Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç

Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç

Eyfel kulesini geride bırakmıştı! İşte son durum

Eyfel kulesini geride bırakmıştı! İşte son durum

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.