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' Enflasyonun artmasının nedeni kurun yükselmesidir'

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.06.2018 15:40 | Son Güncelleme

Enflasyonun artmasını kurdaki yükselmeye bağlayan Kurtulmuş, "Kurdaki yükselmeyle başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Bu bir kur krizi değildir, bu kur operasyonudur. Kuru baskı altına alacak güce sahibiz. Çok kısa sürede bunun geriye gideceğini biliyoruz" dedi.

' Enflasyonun artmasının nedeni kurun yükselmesidir'

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

NTV'de konuşan Bakan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'af' istemiyle ilgili olarak, "Gündemimizde af konusu yok. AK Parti ve MHP'nin gündemleri farklı. MHP'nin kendi görüşleri, öncelikleri var. Pratik olarak da mümkün değil, seçime gidiliyor, parlamento kapanmış durumda" dedi.

24 Haziran'daki seçimler için yapılan anket sonuçlarını değerlendiren Kurtulmuş, "AK Parti ve Erdoğan'ın sıkıntısı yok. Bunu çok net söyleyebilirim. Sayın Cumhurbaşkanımız seçilecek, AK Parti de açık arayla mecliste lider parti olacak. Nabzı çok iyi tutmamız lazım. AK Parti anketleri süratli ve çok iyi bir şekilde kullanabilen bir parti" şeklinde açıklamada bulundu.

Konuşmasında çok konuşulan bedelli askerlik konusuna da değinen Bakan, "Bu şu anın konusu değil. Bunların hepsi seçimden sonra gündeme gelecek konular" diye konuştu.

Apolet tartışması

Kurtulmuş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için söylediği “O generalin apoletlerini sökeceğim" sözleri üzerine başlayan apolet tartışması için de, "sayın İnce bu konuda son derece yanlış ve rencide edici bir tutum takınmıştır. Komutanın alkışı bu kadar üstüne gidilecek bir konu değil. Bu konunun seçim meydanlarında malzeme haline getirildiğini görüyoruz. Afrin'de kahramanlıklarıyla sembol olmuş komutanı yıpratmaya çalışmak olmaz" ifadelerini kullandı.

Enflasyonun yüksek olmasını kurun yükselmesine bağladı

"Enflasyonun artmasının nedeni kurun yükselmesidir" diyerek konuşmasına devam eden Bakan, "Kurdaki yükselmeyle başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Bu bir kur krizi değildir, bu kur operasyonudur. Kuru baskı altına alacak güce sahibiz. Çok kısa sürede bunun geriye gideceğini biliyoruz. Meleseyi bütün olarak gördüğümüz zaman endişe edecek hiçbir şey yok ortada. Türkiye ekonomisinin 2002 öncesiyle hiçbir benzerliği yoktur. Hiç kimse endişe etmesin" şeklinde konuştu.
"Turizmden 32 milyar dolar beklentisi"

"2014 iyiydi ancak 2015 ve 2016'da birçok nedenden dolayı düşüş oldu. 2017'de geri dönüş oldu. Bu yıl bütün yılların ilk dört ayının rekorunu kırdık. Türkiye 40 milyon turiste ev sahipliği yapacak ve 32 milyar dolar turizm geliri elde edecek" diyen Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"2023'te de 50 milyar dolar turizm geliri hedefine ulaşacağız. Alman turistler tekrar gelmeye başladı. Türkiye turizm açısından son derece cazip. Dört saat içerisinde dünyanın yarısına ulaşabilecek bir yerde bulunuyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
numan kurtulmuş kur enflasyon

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