' Enflasyonun artmasının nedeni kurun yükselmesidir'

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

NTV'de konuşan Bakan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'af' istemiyle ilgili olarak, "Gündemimizde af konusu yok. AK Parti ve MHP'nin gündemleri farklı. MHP'nin kendi görüşleri, öncelikleri var. Pratik olarak da mümkün değil, seçime gidiliyor, parlamento kapanmış durumda" dedi.

24 Haziran'daki seçimler için yapılan anket sonuçlarını değerlendiren Kurtulmuş, "AK Parti ve Erdoğan'ın sıkıntısı yok. Bunu çok net söyleyebilirim. Sayın Cumhurbaşkanımız seçilecek, AK Parti de açık arayla mecliste lider parti olacak. Nabzı çok iyi tutmamız lazım. AK Parti anketleri süratli ve çok iyi bir şekilde kullanabilen bir parti" şeklinde açıklamada bulundu.

Konuşmasında çok konuşulan bedelli askerlik konusuna da değinen Bakan, "Bu şu anın konusu değil. Bunların hepsi seçimden sonra gündeme gelecek konular" diye konuştu.

Apolet tartışması

Kurtulmuş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için söylediği “O generalin apoletlerini sökeceğim" sözleri üzerine başlayan apolet tartışması için de, "sayın İnce bu konuda son derece yanlış ve rencide edici bir tutum takınmıştır. Komutanın alkışı bu kadar üstüne gidilecek bir konu değil. Bu konunun seçim meydanlarında malzeme haline getirildiğini görüyoruz. Afrin'de kahramanlıklarıyla sembol olmuş komutanı yıpratmaya çalışmak olmaz" ifadelerini kullandı.



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