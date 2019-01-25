FİNANS

Engelliler için verilen eğitim desteği tutarları belirlendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.01.2019 11:52 | Son Güncelleme

Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bireysel eğitim için aylık 632 lira, grup eğitimi için aylık 177 lira olacak.

Engelliler için verilen eğitim desteği tutarları belirlendi

Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı belirlendi. Söz konusu destek miktarı, katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 632 lira, grup eğitimi için aylık 177 lira olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının, "2019 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, sağlık kurulu raporuyla asgari yüzde 20 engelli olduğu tespit edilen ve özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal engelli bireyleri kapsayan eğitim giderlerinin her yıl bakanlıkça belirlenen tutarı, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanıyor.

Bu kapsamda, engelli bireylerin destek eğitim giderlerinin bütçeden karşılanacak kısmına ilişkin olarak belirlenen hususlara uyulacak. Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 632 lira, grup eğitimi için aylık 177 lira olacak.

Belirlenen tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak.

Söz konusu eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda bulunarak fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda, bu tutarların iki katı kanuni faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen geri alınacak. Bu fiillerin özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilecek. KAYNAK:AA

İsyan ettiren görüntü! Hepsini tarladan almışlar İsyan ettiren görüntü! Hepsini tarladan almışlar
İşsiz vatandaşa 20 bin lira limitli kredi kartı İşsiz vatandaşa 20 bin lira limitli kredi kartı
Fiyatlar 3'e katlandıFiyatlar 3'e katlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rehabilitasyon merkezleri destek

En Çok Okunan Haberler

Antalya Kemer'de hortum dehşeti! Buse Acar'dan haber yok

Antalya Kemer'de hortum dehşeti! Buse Acar'dan haber yok

Acil Durum Yönetim Merkezi'nden kritik uyarı! Saat verdi

Acil Durum Yönetim Merkezi'nden kritik uyarı! Saat verdi

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! İşte yeni karar...

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! İşte yeni karar...

Fiyatlar 3'e katlandı

Fiyatlar 3'e katlandı

57 yıllık dev firmaya iflas kararı!

57 yıllık dev firmaya iflas kararı!

Dev projede önemli gelişme!

Dev projede önemli gelişme!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Tüm kamuda çalışanlar merak ediyordu! Belli oldu

Tüm kamuda çalışanlar merak ediyordu! Belli oldu

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşsiz vatandaşa 20 bin lira limitli kredi kartı

İşsiz vatandaşa 20 bin lira limitli kredi kartı

Vatandaş tepki gösteriyor! Fiyatlar 3'e katlandı

Fiyatlar 3'e katlandı

ÖTV Uygulama Genel Tebliği'nde değişiklikik

ÖTV Uygulama Genel Tebliği'nde değişiklikik

BDDK'dan son dakika kredi kartı borç kredisi kararı!

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! İşte yeni karar...

Araç sahiplerine müjde: Otogaz fiyatlarında 5 kuruş indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Bakan Albayrak, Davos'ta basın toplantısında konuştu

Albayrak'tan Davos'ta flaş açıklamalar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.