Engellilere hibe başvurusu nasıl yapılır? Engellilere 65 bin TL hibe başvuruları e-Devlet’ten

Yaptığı yazılı açıklamayla engellilere 65 bin TL’ye kadar hibe desteği başvurularının başlatıldığını belirten Selçuk, engelli vatandaşların evlerinden çıkmaya gerek olmadan e-Devlet üzerinden başvuru yapabileceklerini söyledi. Selçuk, bu vesileyle daha çok sayıda engelli vatandaşların girişimciliğine destek olmayı hedeflediklerini vurguladı.
65 bin Türk lirasına kadar engelli vatandaşlara hibe desteği sağladıklarını duyuran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şimdiye dek elden teslim edilen proje başvurularının bugünden itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.
Yaptığı yazılı açıklamada, 65 bin Türk lirası kadar engelli vatandaşlara hibe desteği sağladıklarını yineleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ’engelli hibe desteği’ başvurularının bu sene artık e-Devlet üzerinden yapılacağını vurguladı
2014’ten beri kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşları desteklemeyi sürdürdüklerini hatırlatan Selçuk, bu doğrultuda elden ya da posta yoluyla alınan engelli hibe desteği başvurularının engelli vatandaşların evlerinden çıkmalarına gerek kalmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşıyarak online başvuru yapmalarını sağladıklarını aktardı. Selçuk, bu vesileyle de daha çok sayıda engelli vatandaşların girişimciliğine destek olmayı hedeflediklerini belirtti.
‘HAYALLER ENGELSİZDİR’ DİYORUZ’
Vatandaş odaklı hizmet sunumuna özen gösterdiklerini ifade eden Selçuk, Türkiye’nin kendi kaynaklarıyla yarattığı ve geniş bir hedef kitleye hizmet sunan e-Devlet faaliyetlerine ‘engelli hibe desteği’ başvurusunu eklemiş olmanın gururunu yaşadıklarını anlattı.
Kullanıcı dostu ara yüzüyle birlikte en hassas gruplar içinde bulunan engelli vatandaşların bulundukları yerlerden kolay bir şekilde başvuru yapmasını sağlamak için oluşturulan sistem vesilesiyle engellilere bir kolaylık daha sunduklarını beyan eden Selçuk, bugünden itibaren başvuruları almaya başladılarını kaydederek, ‘’’Hayaller engelsizdir’ diyoruz. Engelli vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.’’ mesajını paylaştı.
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