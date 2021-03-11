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Engellilere hibe başvurusu nasıl yapılır? Engellilere 65 bin TL hibe başvuruları e-Devlet’ten

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.03.2021 14:25 | Son Güncelleme

Bakan Selçuk, engelli vatandaşlara yönelik sağlanacak 65 bin TL’ye kadar hibe destekleri için başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı. Selçuk, 2014’ten beri kendi işini kurmak isteyen her engelli vatandaşa hibe destek verdiklerini belirtti.

Engellilere hibe başvurusu nasıl yapılır? Engellilere 65 bin TL hibe başvuruları e-Devlet’ten

Yaptığı yazılı açıklamayla engellilere 65 bin TL’ye kadar hibe desteği başvurularının başlatıldığını belirten Selçuk, engelli vatandaşların evlerinden çıkmaya gerek olmadan e-Devlet üzerinden başvuru yapabileceklerini söyledi. Selçuk, bu vesileyle daha çok sayıda engelli vatandaşların girişimciliğine destek olmayı hedeflediklerini vurguladı.

ENGELLİLERE 65 BİN TL HİBE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

65 bin Türk lirasına kadar engelli vatandaşlara hibe desteği sağladıklarını duyuran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şimdiye dek elden teslim edilen proje başvurularının bugünden itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

Yaptığı yazılı açıklamada, 65 bin Türk lirası kadar engelli vatandaşlara hibe desteği sağladıklarını yineleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ’engelli hibe desteği’ başvurularının bu sene artık e-Devlet üzerinden yapılacağını vurguladı

2014’ten beri kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşları desteklemeyi sürdürdüklerini hatırlatan Selçuk, bu doğrultuda elden ya da posta yoluyla alınan engelli hibe desteği başvurularının engelli vatandaşların evlerinden çıkmalarına gerek kalmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşıyarak online başvuru yapmalarını sağladıklarını aktardı. Selçuk, bu vesileyle de daha çok sayıda engelli vatandaşların girişimciliğine destek olmayı hedeflediklerini belirtti.

Engellilere hibe başvurusu nasıl yapılır? Engellilere 65 bin TL hibe başvuruları e-Devlet’tenn

‘HAYALLER ENGELSİZDİR’ DİYORUZ’

Vatandaş odaklı hizmet sunumuna özen gösterdiklerini ifade eden Selçuk, Türkiye’nin kendi kaynaklarıyla yarattığı ve geniş bir hedef kitleye hizmet sunan e-Devlet faaliyetlerine ‘engelli hibe desteği’ başvurusunu eklemiş olmanın gururunu yaşadıklarını anlattı.

Kullanıcı dostu ara yüzüyle birlikte en hassas gruplar içinde bulunan engelli vatandaşların bulundukları yerlerden kolay bir şekilde başvuru yapmasını sağlamak için oluşturulan sistem vesilesiyle engellilere bir kolaylık daha sunduklarını beyan eden Selçuk, bugünden itibaren başvuruları almaya başladılarını kaydederek, ‘’’Hayaller engelsizdir’ diyoruz. Engelli vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.’’ mesajını paylaştı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
devleti sömürme politikasından başka birşey değil
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