EPDK 12 akaryakıt şirketinden savunma istedi

EPDK'nin konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, istasyonda sorumlu müdür çalıştırılmaması, akaryakıt numunesinin ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğunun tespit edilmesi, menşei belli olmayan akaryakıt bulundurulması nedeniyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal edilmesi, otomasyon sisteminin çalışmaması, otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi, akaryakıt istasyonunun fiyat panosunda EPDK lisans numarasıyla dağıtıcı logo ve markasının yazılı olmaması, tüketicinin şikayetleri için gerekli olan bilgilerin istasyonda yer almaması, lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi, LPG sertifikası olmayan personelin dolum yapması gibi nedenlerle 12 akaryakıt şirketinden yazılı savunma talep edildi.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ilanında, Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc ve Statoil Banarlı Turkey BV şirketlerinin Tekirdağ ve Edirne'de müştereken sahip bulunduğu bir petrol arama ruhsatının terki için müracaat ettiği duyuruldu.

